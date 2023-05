Az aktív, vidám családi eseményen, színpadi bemutatókkal és ügyességi játékokkal is várja a gyerekeket, szülőket, pedagógusokat a Debreceni Sportcentrum. A klub honlapján felhívják rá a figyelmet, hogy a korábbi évek tapasztalata alapján várhatóan több ezren - 51 óvodából és 28 iskolából, szülőkkel együtt - népesítik majd be az Oláh Gábor utcai Sportkomplexumot, ahol 9 és 14 óra között 24 sportág és izgalmas mozgásforma mutatkozik be a nap során. Fontos, hogy érkezéskor regisztráljanak a gyerekek, melynek helyszíne a Sportkomplexum úgynevezett forgóajtós bejárata. A szervezők ezúttal is külön díjazzák majd azokat az intézményeket, akik a legtöbb óvodás és kisiskolás gyerekkel vesznek részt a programon.

A DSI Debrecen minden szakosztálya jelen lesz a rendezvényen. A Veled Kerek a Világ program ezúttal is ingyenesen látogatható, a sztárvendég az Alma együttes lesz. Eső esetén nincs másik helyszín, a rendezvényt mindenképp megtartják.

Nagyszínpad programok

09.15: közös bemelegítés Reszegi Anitával

09.45: DKSI- DSI Kerékpár szakosztály bemutatója

10.15: DSI Debrecen Cselgáncs szakosztály bemutatója

11.05: Diamond Fitness bemutatója

11.30: DSI Debrecen Vívó szakosztály bemutatója

12 óra: DEAC Torna szakosztály bemutatója

13.15: Alma Együttes koncert

13.45: Eredményhirdetés, díjátadás

HBN