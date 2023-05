Itthon készül a következő nemzetközi megmérettetésre Varga ”Szikla” Tibor, az MDR Competition motorosa. A cívisvárosi pilóta egy osztrák szervezésű nyílt napon vett részt a Hungaroringen az elmúlt hétvégén, amit gyakorlásra használt fel. Ez annyira jól sikerült, hogy a rider egy tizedmásodperccel megdöntötte a – tavalyi OB-n saját maga által beállított – korábbi 600-as körrekordot.

Mivel rengetegen – négyes csoportbontásban 200-an – használták ki a jó időt, a 16 esztendős pilóta portálunknak elmondta, sokáig javarészt előzgetéssel teltek a körei.

– Ezért sokáig nem is sikerült összeraknom egy ideális kört , de szerencsére rendeztek versenyt is a nyílt nap alkalmával. Ezen csak a jó köridő elérése volt a cél, végül sikerült is, bár a közel 50 fokos aszfalt közel sem volt ideális. Sajnos nem tudtunk szerezni Pirelli SCX abroncsokat, így SC0-val kellett mennem, ami nem pont erre jó. De sebaj, így is nagyon boldog vagyok az 1:51,469-es idővel, mert egy stcok motorral döntöttem meg a supersportos körrekordot. A jövőben azon is dolgozunk majd, hogy még tovább faragjam ezt az időt – nyilatkozta a pilóta.



Forrás: Varga Tibor-archív

Ismét nyeregben

A nyílt nap remek hangolódás volt a most hétvégén Slovakia Ringen megrendezendő Alpok-Adria Kupára, amely leginkább keleti-európai versenyzőknek lett életre hívva. A debreceni rider ezen szintén SST 600-as kategóriában fog indulni. A versenyre a belépés ingyenes, úgyhogy kiváló program lehet a motorsport rajongók számára, mivel a tribünről gyakorlatilag az egész pályát be lehet látni.

MSZ