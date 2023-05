Egészen hihetetlen eredményt ért el a Máté Péter vezette kis Loki, hiszen a negyedik pozícióban fejezték be az idei küzdelmeket. Az utolsó fordulóig esélyük volt a bronzéremre, ami azért is rendkívül nagy szó, mert előzetesen maga a szakember is a bennmaradást tűzte ki célul. Az egykor DVSC-közönségkedvenc a HAON-nak értékelte a szezont. – Amikor tavaly nyáron nekifutottunk a szezonnak, azt tűztük ki magunk elé, hogy vívjuk ki a bennmaradást.

A mezőny egyik legfiatalabb kerete volt a miénk, ám az első mérkőzés után éreztem, lehet ebből több is. Ettől függetlenül nem gondolkodtunk nagyobb tervekben. Meccsről meccsre egyre magabiztosabbak lettünk, sokat fejlődtek a srácok.

Természetesen voltak hullámvölgyeink, de kinél nincsenek? Az egyik legfontosabb nálunk, hogy az egyének minél többet fejlődjenek, ekkor csapatként is jobbak lehetünk. Úgy érzem ez sikerült, rendkívül büszke vagyok a fiúkra – nyilatkozta a szakember.

Fontos a fiatalok szerepe

Mindenki tudja, hogy a kis Loki kerete zömével akadémistákból áll, továbbá minden héten az NB I.-ből is kapnak segítséget Máté Péterék. A vezetőedző szerint azonban mégsem az eredményért, vagy a dobogóért harcoltak, sokkal inkább a fejlődés állt a középpontban. A tréner portálunknak azt is elmondta, milyen kapcsolata van az első csapat szakembereivel. – Az akadémiai korosztályok tekintetében mi vagyunk a legdidősebbek, s ha visszatekintünk, mindig jó helyezéseket értek el a kis Loki korábbi együttesei, ez is mutatja az akadémia remek működését.

A harmadosztályt sem kell bemutatni senkinek, rengeteg rutinos gárda van. Amennyiben a fiatalok megtanulják ezeket a riválisokat is legyőzni, hatalmas rutinra tehet szert, ami a későbbiekben nagy hasznukra válhat.

Nem titok, jó a kapcsolat az első csapattal, sokszor igyekszünk olyan gyakorlatokat végezni, amelyeket ők is szoktak, ezáltal akár könnyebben is tudnak majd idővel belerázódni az első osztályú tréningekbe – fogalmazott a tréner.

Hálás a bizalomért

Gyakran előfordul, hogy 38 évesen még akár NB I.-ben is szerepelnek a labdarúgók, ám Máté Péter más utat választott, az oldalvonal mellől igyekszik jó tanácsokkal ellátni együttese tagjait. A cívisvárosi ikon úgy fogalmazott, megtisztelő, hogy hittek benne a vezetők. – Nagyon szoros a kapcsolatunk az NB I.-es gárdával. Külön öröm számomra, hogy valamilyen szinten akár minden héten tudtunk játékost adni a tréningeikhez.

Szerettük volna azokat a taktikai elemeket mi is megtanítani nekik, amelyeket ők is gyakorolnak. Úgy érzem, ezek is sikerültek, nagyon boldog vagyok. Minden egyes percét élveztem a közös munkának, nagyon jól fogadtak a srácok, gördülékenyen zajlott a mindennapi munka.

Elmondhatatlanul hálás vagyok ezért, s a vezetők bizalmáért is, a továbbiakban is igyekszem meghálálni azt – mondta az egykor Angliában is megfordult védő.

