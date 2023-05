A Mathias Corvinus Collegium Debreceni Képzési Központjának szerda esti eseményén – amelyen portálunk is részt vett – a sport volt a középpontban. Ezúttal azonban nem versenyzők, hanem vezetők és szakemberek beszélgettek. Az est témája a „Sportvállalkozások szerepe a helyi gazdaságban és a nemzeti öntudat kialakulásában” volt.

Mit jelent a sport?

A kerekasztal-beszélgetés során szó esett a DEAC és a DVSC működéséről, a sport szerepéről a modern társadalomban, illetve a versenyzők tanulmányainak fontosságáról is. A rendezvény házigazdája az MCC Debrecen közösségszervező koordinátora, Macskin László volt, aki elsőként azt a kérdést tette fel a meghívott vendégeknek, hogy mit jelent számukra a sport.

Pöszmet Tibor, a DEAC labdarúgó szakosztályának a vezetője egyszerű választ adott erre a felvetésre.

– Tulajdonképpen mindent. Munkát, hobbit, családot és barátokat. Fantasztikus dolog, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek.

Nagyon bízom benne, hogy ezzel a tevékenységemmel másoknak is örömet tudok okozni, legyen szó sportolókról vagy szurkolókról – mondta.

Makray Balázs, a DVSC ügyvezetője elárulta, hogy az egész családja sportolt, így adta magát, hogy ő is ebben a világban találja meg a helyét. – Annak idején én is versenyszerűen sportoltam, aztán később sem távolodtam el. Jelenleg úgy érzem, hogy egy szolgálatot látunk el annak érdekében, hogy a városnak minél inkább aktívabb legyen a sportélete – vélekedett.

A harmadik vendég, Hajdú András, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkára, politológus, az MCC Politikatudományi Műhelyének kutatótanára úgy vélekedett, hogy a közösségi kapcsolódás a sport egyik legfontosabb feladata. – Csak iskolai körülmények között sportoltam, de a mi családunk kultúrájához is hozzátartozott a sportesemények követése. Már viszonylag fiatalon megadatott nekem, hogy eljussak különböző mérkőzésekre. Ezért is gondolom azt, hogy

a sport nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egészséges fiatalokat tudjunk nevelni

– fogalmazott.

A klubok felépítése

Ezt követően szó esett arról, hogy gazdasági szempontból milyen felépítéssel működik a DEAC, illetve a DVSC labdarúgócsapata. – 32 szakosztállyal rendelkezik a DEAC, és az égisze alatt az egyesületektől kezdve a kft.-ken keresztül több különböző cégformát megtalálhatunk – árulta el Pöszmet Tibor. – Az utóbbiak az első osztályú csapatoknál, illetve a harmadosztályú focicsapatnál kifejezetten a versenyeztetést és a szerződéseket hivatottak ellátni, a tömegsport pedig az egyesület alatt működik – mondta.

Pöszmet Tibor (balra) és Makray Balázs | Forrás: Kiss Annamarie

– A Loki focicsapata a DVSC Futball Zrt.-ként, tehát egy zárt részvénytársaságként működik – vette át a szót Makray Balázs. – Jelenleg az NSE Sport Invest ennek az 50+1 százalékban a tulajdonosa, de Debrecennek és a DVSC Egyesületnek is van hányada a cégben. Azért fontos, hogy ez így működjön, mert így nincs kizárólagos döntés a külföldi tulajdonosok kezében.

Egy ilyen nagy múltú klubnál szerintem elengedhetetlen, hogy a város is részese legyen az életének.

Az akadémiát működtető két nonprofit kft.-nek a Debreceni Egyetem, a város és a DVSC Futballszervező Zrt. egyaránt egyharmados arányban tulajdonosa – árulta el.

Hajdú András ezzel kapcsolatban azt emelte ki, hogy egy klub működése kapcsán három különböző irányt kell megfogalmazni. – Először a sportszakmai célokat érdemes kitűzni, aztán ennek kell a gazdasági hátterét megteremteni. A harmadik irány – akár az egyetem vagy a város szemszögéből nézzük – legalább olyan a fontos: ez a társadalmi aspektus. Minden sportklubnak figyelemmel kell lenni arra környezetre, amelynek a részét képezi, hiszen az értékteremtés is legalább annyira hangsúlyos, mint az előző kettő – fogalmazott.

Közösségteremtés

Ez utóbbi téma kapcsán felmerült a kérdés Macskin László részéről, hogy milyen értékeket teremt a két szóban forgó egyesület.

A DEAC labdarúgó szakosztályának vezetője szerint mind az egyetemi klub, mind a DVSC is tökéletesen tudott azonosulni a cívis mentalitással. – Nagyon fontos a családi légkör és a hosszú évek alatt kialakult hagyományok.

Nem nagyon tudok ma mást mondani, ami ekkora közösséget tudna kovácsolni, mint a sport.

Akár szurkolói szinten vagy az utánpótlásban szereplő gyerekek családjai körében – mondta.

Makray Balázs (jobbra) és Pöszmet Tibor | Forrás: Kiss Annamarie

A DVSC ügyvezetője felemlegetett egy a 2000-es évek elején készült holland kutatást. – Arra keresték a választ a holland állampolgárok körében, hogy mi az, ami a nemzetet a legjobban összehozza. A megkérdezettek 80 százaléka azt válaszolta, hogy a holland labdarúgó válogatott. Az utóbbi években ezt a példát láthatjuk a magyar csapatnál is a 2016-os Eb-re való kijutás óta. Ezt igyekszünk mi is a Lokinál minél inkább építeni a meccseken és a közösségi médiában is.

Mondhatom, hogy a piros-fehér klub benne van a „város szövetében”, ezért fontos, hogy helyi nevelésű gyerekekből, szakemberekből és vezetőségből épüljön fel

– vélekedett.

Hajdú András szerint a sport példát mutat a hétköznapi embereknek is. – Egy meccsen akár teljesen vert helyzetből is felállhat egy csapat, és ez az életben is erőt adhat a szurkolóknak. Ilyen sikerek természetesen a tudományban vagy a gazdasági életben is megtörténhetnek, de az általában nem a nagy közönség előtt zajlik, az talán nem egy olyan közösségi élmény, mint egy mérkőzésen – vélekedett.

Sportkarrier és tanulmányok

A moderátor végül arról érdeklődött, hogyan lehet a fiatal sportolóknak átadni a klub által képviselt értékeket, hogy ők is magukénak érezzék az adott egyesület filozófiáját. Illetve szóba került az is, hogy egyre több olyan ifjú versenyző van, aki a tanulmányokat is rendkívül fontosnak tekinti az élsport mellett.

Pöszmet Tibor hisz benne, hogy jó példát mutatnak a fiataloknak, és olyan értékrendet tudnak nekik átadni, ami által ők is ugyanolyan tűzzel állnak a sporthoz, mint ők.

– A tanulást tekintve számunkra egyetemi klubként kiemelt feladat a versenyzőinket támogatni a képzésük során.

Nálunk egészen kis kortól kezdve végig lehet vinni a kettős életpályát. Igyekszünk ösztönözni a játékosainkat, hogy tanuljanak, sőt, azokat a fiatalokat szeretnénk kiválasztani, akiknek a saját maguk képzése is legalább olyan fontos, mint a sportkarrierjük. Az egyetem ösztöndíjakkal és egyéni tanrenddel próbálja segíteni az élsportolókat tanulmányaikban – árulta el.

Makray Balázs úgy véli, hogy főleg a kicsiknél a sporton kívül a nevelésről is szól a klub munkája. – Igyekszünk fiatal szakembereket foglalkoztatni az akadémián. A játékosokat tekintve az idősebb korosztályokban nehezedik kicsit a dolgunk, mert egyre többen jönnek különböző településekről a DVSC LA-ra. Ekkor már az is fontos feladatunkká válik, hogy a debreceniek és a vidékről érkezők harmóniában tudjanak együttműködni. Ennek hatására viszont úgy látom, hogy szépen mindenkiben kialakul egyfajta debreceniség. A tanulás kapcsán több példát is láthatunk arra, hogy valaki kiemelt élsportolóként a felsőoktatásban is remekül helytáll. Itt van Kozák Luca, aki vegyészmérnöki diplomája után most pénzügy számvitel szakos hallgató és közben Eb-ezüstérmes atléta. A versenyek és mérkőzések közbeni döntéshozó képességben nagyon sokat számít az, ha valakinek az agya is folyamatosan karban van tartva – vélekedett.

Hajdú András (jobbra) | Forrás: Kiss Annamarie

Fotó: KISS ANNAMARIE HAON

Hajdú András úgy véli, hogy a sportolói pályafutást követően több lehetőség is nyílik egy korábbi versenyző számára. – A médiában, sportegyesületek vezetőségében, akár bírói szerepkörben is el lehet helyezkedni, ehhez azonban szükség van tanulmányokra. Ezt egy egyetemi képzés tudja a legjobban biztosítani egy sportoló számára. Látjuk a példát, hogy többen is idősebben kezdik el tanulmányaikat, nem feltétlenül kell ebbe már 18-19 évesen belefogni.

Jó példa erre Hetényi Zoltán sokszoros válogatott jégkorongozó, a DEAC kapusa, aki már a visszavonulását fontolgatta, amikor végül is a debreceni gárdát választotta és mellette az agrár képzést az egyetemen

– fogalmazott. Hozzátette, a 21. században elengedhetetlen a tanulás ahhoz, hogy egy sikeres sportolói pályafutásról lehessen beszélni.

Bakos Attila