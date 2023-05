Portálunk is beszámolt róla, hogy távozik a DEAC Jégkorong Akadémia sportigazgatója, Kecskeméti Áron. Az egyetemi klub menedzsmentje példás gyorsasággal lépett, és György József személyében megállapodott egy tapasztalt szakemberrel – számolt be róla a deac.hu.

György József 2006 óta részese a debreceni jégkorong életének. Az elmúlt másfél szezonban a felnőttcsapatnál dolgozott vezetőedzőként, irányítása alatt Magyar Kupát és Szuperkupát nyert az együttes. Szívügye az utánpótlás, így a Debreceni Hoki Klub és a DEAC Jégkorong Akadémia szakmai munkája kiváló kezekben lesz.

A klub honlapja interjút készített György Józseffel a kinevezése kapcsán.

Örülök, hogy elfogadtad a szakmai igazgatói posztot, több mint megnyugtató ez a legtöbb helyi hokiszurkoló, jégkorongot szerető ember számára.

Ez a kinevezés nem szerepelt az én forgatókönyvemben, nem is készültem fel rá, mert szinte a semmiből jött a hír, hogy Kecskeméti Áron távozik. A meglepetésen túl nyilván örültem, hogy rám esett a választás, ami megtisztelő számomra. Nekem azért nem volt ez egy egyszerű döntés, már csak azért sem, mert jól tudom, mennyire nehéz itt helyzet.

Sok évig voltál debreceni játékos, sok éve vagy debreceni edző, így nálad jobban kevesen ismerik az itteni helyzetet. Mik a fő céljaid az új beosztásodban?

Itt helyben és a tágabb környezetet tekintve is, az egyesület teljesen új helyzetben van. Az állami fenntartású kiemelt akadémiák megjelenésével ugyanis az eddigieknél több lehetőség nyílik a játékosok előtt, amit ők és az akadémiákat fenntartó egyesületek egyaránt ki fognak használni. Azok a klubok, amelyeknek nincs kiemelt akadémiája, egy szinttel lejjebb kerülnek, ez a folyamat nem kedvező az egyesületek java része számára, mivel megpróbálják majd elszívni tőlük a tehetségeiket – főleg az U16-ban és fentebb – komolyabb lehetőségeket, új távlatokat felajánlva. Az erőviszonyok ilyen alakulásával nem tudunk mit kezdeni, de ez nem jelenti azt, hogy a kiemelt akadémiák elszívó hatását ne próbáljuk ellensúlyozni. Feltétlenül át kell alakítani a toborzás módszereit, főként a létszámnövelés céljából, akik pedig már „körön belül vannak”, azok esetében a képzés fókuszát szükséges kiszélesíteni.

Mit tervezel az U8 és az U16 közötti korcsoportokkal?

Velük ugyanúgy kell eljárni, mint az idősebb korosztályokkal. Ragaszkodtam ahhoz, hogy kapjak csapatot vezetőedzőként is, valószínű, hogy ez az U12-lesz. Nem adminisztrátornak érkezem, úgy gondolom, hogy a munkám súlyponti része az edzőkollégák tevékenységének összehangolása, közös cél felé terelése lesz.

Szeretnék olyan munkahelyi légkört kialakítani, amelyben a dolgozó jól érzi magát, szívesen jár be a jégcsarnokba, magamat is beleértve.

Szerinted, hogyan alakul, mennyiben lesz támogató a szűkebb és tágabb intézményi környezet? Elvárható-e, hogy közös gondjainkkal kapcsolatosan együttesen hozzunk döntéseket?

Remélem, hogy támogató lesz, mint jórészben mostanáig. Ennek legfontosabb eleme a jégcsarnok energiaellátásának megfizethető biztosítása. Bízom abban, hogy nem ismétlődnek meg a múlt év végén tapasztalt, áldalan állapotok. Őszig még rengeteg idő van, mód lesz tehát arra, hogy közmegegyezéssel találjunk megoldást erre a nehéz problémára. Mert azt bizony látni kell, hogy a sporteredmények olyan tényezőktől is függenek, mint az öltözői, valamint edzőtermi körülmények és a csapatok tagjai joggal várják ezeknek optimális biztosítását is. Én egyébként e téren is optimista vagyok, ezért is vállaltam el a sportigazgatói tisztséget.