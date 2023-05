A DVSC Labdarúgó Akadémia – korábban Debreceni Labdarúgó Akadémia – nemrég ünnepelte létrejöttének tizedik évfordulóját. Ezen jubileum alkalmából Herczeg Andrást, a Loki egykori legendás vezetőedzőjét, az akadémia szakmai igazgatóját, illetve Makray Balázst, az akadémia ügyvezetőjét kérte meg portálunk, hogy beszéljen a létesítményről és az ott folyó munkáról.

Herczeg András kezdésképpen elárulta, hogy már a DLA előtt is hasonlóan működött a debreceni utánpótlás, ugyanígy ment az úgynevezett felfelé áramoltatás. – A körülmények azonban meglehetősen mostohák voltak, hiszen

egyedül a Vágóhíd utcai pálya állt rendelkezésre. De az első csapatot is említhetjük, hiszen amikor a BL-ben szerepeltünk a gárdával, akkoriban még az Oláh Gábor utcai, atlétikai dobó pályán tartottuk a tréningeket.

Annak is nagyon örültünk, hiszen mégiscsak füves területen voltunk – emlékezett vissza.

Kicsiktől nagyokig

A fent említettekből kiindulva már egyre inkább érződött, hogy szükség van egy új létesítményre, amely az utánpótlás és a felnőtt együtteseknek is otthonául szolgálhat. – Fantasztikus környezetben lehetünk most itt Pallagon, az egészen kicsiktől a nagyokig egy központban készülhet mindenki.

Képzelhetjük mekkora öröm a gyerekeknek, hogy rendszeresen találkozhatnak a Loki futballistáival vagy akár belenézhetnek az edzéseikbe

– fogalmazott.

Az akadémián, mint egy nagy család, úgy edzenek egymás mellett a különböző korosztályú együttesek. Volt már rá példa, hogy az utánpótlásban dolgozó trénereket Szrdjan Blagojevics, a Loki vezetőedzője és stábja is meglátogatta. – Megosztották a labdarúgásról alkotott képüket, a filozófiájukat, ami biztosan nagy élmény volt az itt munkálkodó szakemberek számára – jegyezte meg Herczeg András.

Célként fogalmazódott meg, hogy a DVSC Labdarúgó Akadémia a régió utánpótlás-központja kíván lenni. – Azt gondolom, hogy ezt sikerült megvalósítani.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Lokiban már hosszú ideje rendszeresen helyt kapnak a saját nevelésű játékosok, és kiemelten fontos szerepük van az együttes életében.

Ettől függetlenül nem volt meghatározva, hogy évente hány fiatalnak kell felkerülnie a nagyokhoz, hiszen ez mindig függ az adott korosztálytól és a felnőttek keretétől is – árulta el Herczeg András.

Herczeg András | Forrás: Matey István

Az európai élvonalban

Nemrégiben a svájci CIES – a Nemzetközi Sporttanulmányok Központja – elkészített egy kimutatást. Az európai bajnokságokra vonatkozóan azt tanulmányozták, hogy a 2022-2023-as idény őszi időszakában az egyes csapatoknál mennyi saját nevelésű futballista lépett pályára és ők a játékpercek hány százalékát adták. – Az előbbi megállapítást alátámasztandó

ebből a vizsgálatból kiderült, hogy az OTP Bank Ligában magasan a DVSC vezet, de az egész kontinenst tekintve is hatodik helyen végzett csapatunk.

Ez remek visszajelzés és nem túlzás azt mondani, hogy ez minden az akadémián dolgozó szakember érdeme – jegyezte meg.

A mesteredző már korábban is hangsúlyozta, hogy a labdarúgás mellett a tanulás is nagyon fontos. – Ez továbbra is így van, hiszen

nemcsak focistákat szeretnénk nevelni, hanem olyan embereket, akik az élet különböző területein is megállják majd a helyüket. Nagyon fontos ezért számunkra, hogy miként teljesítenek a gyerekek az iskolában.

Előfordul, hogy az intézményből jelzik, ha valami gond van – mondta. A szakember hozzátette, hogy ilyenkor igyekeznek hatni a gyerekekre, hiszen focizni mindegyikőjük szeret, de a rossz jegyek akár játékmegvonással is járhatnak.

Herczeg András megemlítette, hogy Debrecen számos középiskolája ad játékost az utánpótlás-központnak. – Remek kapcsolatunk van az intézményekkel, partnerek abban, hogy a srácokat heti két alkalommal is elkérjük az első két óráról a reggeli foglalkozásokra. Nagyon nagy segítség ez nekünk, hiszen így még több lehetőségünk van az egyéni képzésekre is koncentrálni – mondta. Hozzátette, ez utóbbiak egyre nagyobb hangsúlyt kapnak annak érdekében, hogy minél hatékonyabb legyen a gyerekek fejlesztése.

Remek visszajelzés

A DVSC Labdarúgó Akadémia először a kiemelt akadémia, majd az államilag elismert sportakadémia minősítést is megkapta. – Ez is egyfajta visszacsatolás azzal kapcsolatban, értékelik az itteni munkát. Hiszen

a vezetőségtől kezdve a szakembereken át mindenki azért dolgozik, hogy minél több gyerek juthasson a lehető legmagasabb szintre.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy belga Double Pass cég elmúlt tíz évben elvégzett három vizsgálata alapján kétszer első, egyszer pedig második helyen álltunk országos szinten az akadémiák sorrendjében – mondta.

A debreceni utánpótlásképzésben nevelkedő tehetségek természetesen nemcsak az itteni szakembereknek szúrnak szemet. Több példát láthattunk már arra, hogy egészen fiatalon külföldre igazoljon egy-egy játékos. – Az ilyen esetek mindig fájdítják a szívemet, akár az akadémiáról, akár a felnőtt csapatból megy el egy saját nevelésű futballistánk. Természetesen szurkolunk nekik és nagyon büszkék vagyunk azokra, akikre felfigyelt egy magasabban jegyzett gárda. A gyerekeknél viszont szeretném, ha a Lokiban mutatkoznának be. Azonban tudomásul kell venni, hogy a világ másképpen működik, hozzánk is érkeznek focisták és a mieink közül is mennek el – osztotta meg gondolatait Herczeg András.

Nagy a kihasználtság

A mesteredző mellett a DVSC Labdarúgó Akadémia ügyvezetője, Makray Balázs is beszélt portálunknak a mindennapokról és a jövőbeni tervekről is. A létesítményhez nyolc füves pályán kívül, egy teljes méretű és több kisebb műfüves pálya tartozik. Négy évvel ezelőtt az infrastruktúra bővült egy fedett csarnokkal is, amelynek szintén műfüves a borítása. – A legtöbb pályánkat rendszeresen használják a csapatok, az egyes számú játékteret igyekszünk hét közben kímélni, mert hétvégente mindig van ott meccse az utánpótlásnak. A fedett csarnok a jó idő közeledtével már kevésbé van használatban, de legkisebbek még nyáron is edzenek ott – árulta el.

A szakember megjegyezte: azért, hogy ezeket a pályákat, az öltözőket és az akadémia különböző szolgáltatásait folyamatosan lehessen használni, legalább tizenöt ember – köztük karbantartók és takarítók – összehangolt munkája szükséges. Rájuk természetesen szombaton és vasárnap is nagy szükség van, hiszen hétvégére nem áll le az élet a pallagi központban.

Makray Balázstól azt is megérdeklődtük, ha tehetné milyen fejlesztéseket eszközölne az akadémián. – Amikor 10 éve megnyitottunk, akkor mindenki a csodájára járt a létesítménynek és ez a mai napig sincs másképp. Azonban változott azóta a labdarúgás maga, az államilag elismert sportakadémia státusszal pedig kiterjedtek a feladatkörök. Szeretnénk bővíteni a konditermünket, hiszen az akadémián megfordulók mind ugyanazt használják. Még egy nagy műfüves pályára biztosan szükségünk lenne, hiszen a téli felkészülési időszakra ez az egy nem elég. Még akkor sem, ha a nagy csapat jellemzően 2-3 hétre elmegy edzőtáborozni – jegyezte meg.

További tervek

Az ügyvezető elárulta, hogy nagy szükségük lenne egy olyan kollégiumi épületre, amelyben az akadémia fiatal futballistáit tudnák elhelyezni. – Étkezdével, tanuló szobákkal, illetve tanárikkal felszerelve. Most sincs rossz helyzetünk, hiszen a Balásházyval –, mint ahogy a város többi középiskolájával is – kiváló a kapcsolatunk, de ez még inkább segíthetné a srácoknak a fejlődését – mondta, majd megemlített még egy fejlesztésre váró területet. – Az NB III.-as gárdánk hol a DEAC-pályán, hol a Nagyerdei Stadionban szerepel és ez sem teljesen egészséges így.

Szeretnénk az akadémián az egyes számú pályánkat harmadosztályú mérkőzésekre alkalmassá tenni. Ennek nyilván vannak feltételei, hiszen szükség lesz 200 fős fedett lelátóra, elkülönített vendégszektorra és eredményjelzőre is.

Ez utóbbi már rendelkezésre áll, és folyamatosan igyekszünk is haladni ebben a kérdésben – mondta.

Makray Balázs a felsorolás legvégén hozzátette, hogy a tervezgetés mellett természetesen nagyon boldogok, hogy ilyen körülmények között készülhetnek a gyerekek és a felnőtt csapat is hétről-hétre. – Szoktam emlegetni, hogy a kétezres évek legelején kupameccset játszottunk Kalocsán, ami egy nagyjából 15 ezres város. Akkor ott több füves pálya volt, mint Debrecenben. Ehhez képest hatalmasat léptünk előre, de ahogy fejlődünk folyamatosan, úgy jönnek mindig az újabb ötletek és igények, amik a tovább építkezéshez szükségesek lehetnek – fogalmazott.

Makray Balázs | Forrás: HAON-archív

Sikeres közös munka

A DVSC Labdarúgó Akadémia tavaly ősszel kötött együttműködési megállapodást a spanyol Villarreal együttesével. Ennek keretein belül három idényen keresztül három szakember tartózkodik Debrecenben és segíti az itteni edzők munkáját. Illetve lehetősége van trénereknek és játékosoknak is ellátogatni a Villarreal központjába. – Nagyon hasznosnak látom, hogy három magasan képzett szakember már október óta a napi életünknek a része. Emellett online előadásokat és workshopokat és hallgatunk, amiket az ott dolgozók tartanak.Rendkívül intenzív ez a kapcsolat, és úgy látom, hogy a tőlük érkezők is jól érzik magukat Debrecenben és élvezik az itteni munkát.

Hangsúlyozni kell, hogy ők nem valaki helyett dolgoznak, hanem a debreceniek dolgát igyekeznek segíteni, támogatni.

Néhány hét múlva vége az idénynek, akkor kapunk majd tőlük egy értékelést a játékosokat és az edzőket is tekintve – árulta el. Hozzátette, ezek alapján határoznak majd meg célokat és feladatokat a következő időszakra.

Végül arra voltunk kíváncsiak Makray Balázstól, hogy amikor majd a 20 éves fennállását ünnepli a DVSC Labdarúgó Akadémia, akkor mivel lenne elégedett.

– Minél több saját nevelésű játékosunk kerüljön be az első csapatban és ott játsszon. Egy akadémiának ez a célja.

Hogy ezt két pályával vagy tízzel valósítja meg, a cél szempontjából mindegy, persze tízzel könnyebb elérni – mondta. A szakember hozzátette: amennyiben tíz év múlva a jubileumon arról lehet beszélni, hogy a Loki tele van Debrecenben felnövő futballistákkal és velük az első osztály elején tartózkodik a gárda, akkor azzal teljesen elégedett lenne.

Bakos Attila