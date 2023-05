Továbbra is nagyszerű formában van Arany Attila, a DSI Debrecen hosszútávfutója. Márciusban hatalmas egyéni csúccsal lett második Mostarban, áprilisban pedig Kolozsváron végzett a legjobb ötben, most pedig a szarajevói Balkán-bajnokságon szakította át ötödikként a képzeletbeli célszalagot.

A debreceni kiválóság az előzetes nevezési lista alapján már egy top 10-es eredménynek is örült volna, mert a pálya is nagy kihívások elé állította. Ennek ellenére több szempontból is szerencsésen alakult számára a verseny. A reggel 8 órás rajtot követően hamar kialakult egy élboly, amiben elit futó haladt. A DSI sportolója érezve a túl nagy iramot, el is engedte őket, és egy 4 fős csoporttal haladt az első 2 km-en. Azonban az itt diktált tempo kicsit lassúnak bizonyult számára, és mivel elérhető távolságra futott egy 5 fős csapat, szép lassan felzárkózott rájuk. Itt összetalálkozott”régi barátjával”, azzal a szerb versenyzővel, aki a folyamatos sportszerűtlenkedésével megakadályozta a cívisvársi futót abban, hogy megnyerje a mostari félmaratont.

– Beálltam szélárnyékba, és szépen haladtunk az eltervezett idővel – idézte fel portlunknak Arany Attila. – Aztán megkezdődött a taktikai játszma, a belassulások, megindulások. A pálya előzetes ismerete nélkül, nem mertem felvállani az egyedüli iramfutást, ezért néha én is beálltam a csoport élére tempot diktálni. A fordítóig egész kellemes volt a pálya, ám utána egy nagyon erősen emelkedő 3 km következett. Mivel féltem a további meglepetésétől, valamint attól, hogy a versenytársaim kihasználnak, igyekeztem nem sokat futni elől – ecsetelte.

Forrás: Arany Attila-archív

Ez jó döntésnek bizonyult, mert a későbbiekben gyakorlatilag végig emelkedett a pálya. Ahogy közeledett a cél, úgy lett egyre élesebb a verseny, ám szerencsére a jól megválasztott stratégia kifizetődött a hajdúsági sportoló számára.

– Hiába az előre eltervezett iram, mint a jelenlegi minta is igazolja, a verseny ritmusa befolyásolja a forgatókönyvet – hangsúlyozta. – Nagy taktikai verseny alakult ki, két kilométerrel a vége előtt egy görög srác megindult. Nekem sikerült lereagálni a támadást, leszakítottunk 2 vetélytársat, majd 1 km-nél ismét iramot váltottunk – ekkor tudtam a szerb ”barátom” elé kerülni, aki acélos hajrával, végig küzdve sikerült lehagyni, revansot véve rajta a múltkoriért! Az Egyetemi Játékok felkészülési időszakában ez volt a harmadik, és egyben legmegerőltetőbb versenyem – nyilatkozta Arany Attila.

A DSI hosszútávfutója a nehéz pályán való szereplés mellett a taktikus versenyzésről is sokat tanult az igazán nívós mezőnyben. Reméli, ennek is köszönhetően a Kínában megrendezendő Egyetemi Játékokon nemcsak előkelő helyen végez, hanem jó időt is fut majd.

MSZ