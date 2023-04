A Hajdúszoboszlót látta vendégül vasárnap délután a DEAC a labdarúgó NB III. Keleti csoportjának 32. fordulójában. A negyedik helyen álló hajdúságiak a 13. pozíciót elfoglaló szoboszlóiak ellen esélyesnek számítottak, és a Debreceni Egyetem alakulata tulajdonképpen a 17. percben lerendezte a meccset, ugyanis Korhut Mihály és Trencsényi Bence góljaival már be is állította a 2–0-s végeredményt. A hosszú idő óta először kezdők között szerepet kapó Trencsényi nyilatkozott a debreceniek honlapjának.

– Nyilván mindenki jobban szeret kezdőként pályára lépni, számomra különösen könnyebb felvennem a ritmust, ha már az első perctől a játéktéren vagyok.

Csereként is igyekszem maximálisan segíteni a csapatot, de nagyon örültem, hogy bizalmat szavazott a Mester, annak pedig még inkább, hogy góllal tudtam ezt meghálálni. Szerencsére korán, már a 4. percben megszereztük a vezetést, majd alig valamivel később betaláltunk másodszor is. Ez természetesen megnyugtatta a csapatunkat.

Ezt követően kissé több területhez jutott a Szoboszló, ám lőhettünk volna további gólokat, ezért úgy vélem, nem forgott veszélyben a győzelmünk – értékelt a támadó.

Nem kell utazni

A DEAC ezekben a napokban zsinórban négyszer is hazai környezetben küzdhet a pontokért, a negyedik összecsapást vasárnap 17 órakor rendezik meg a Dóczy utcai Sportcampuson az Eger ellen. – Ez mindenképpen kedvező számunkra, már csak abból a szempontból is, hogy nem kell utaznunk a meccsek előtt és után, és persze mindenki jobban szeret a saját stadionjában szerepelni. Mi is sokkal eredményesebben szereplünk Debrecenben, az idegenbeli mérkőzéseken nyújtott visszafogottabb teljesítményünk okait továbbra is keressük…

Ősszel kikaptunk Egerben, s bár jelenleg nem tartoznak az egriek az élmezőnyhöz, de erős gárdáról van szó. Fiatal, hajtós együttes, erre kell felkészülnünk és nem lehet más a célunk, mint a három pont megszerzése vasárnap.

HBN