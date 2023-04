A DVSC Schaeffler a Vác vendége volt szombat délután a női kézilabda NB I. 20. fordulójában. A Loki a harmadik, a hazaiak pedig az ötödik helyről várták az összecsapást, amelyen mind a két oldalon volt az ellenfél számára ismerős szereplő. Többek között Szilágyi Zoltán is Vácról érkezett Debrecenbe, de Kácsor Grétát és Hámori Konszuélát is említhetnénk. A másik oldalon pedig ott volt például Debrecenben nevelkedő Marincsák Nikolett.

Remekül kezdett a Loki, hiszen 4 perc után már 4–0-ra vezetett. A váciak döcögősen kezdtek, több labdát is eladtak, ráadásul még emberhátrányba is kerültek. A hazaiak azonban összekapták magukat, először hetesből találtak be, majd kihasználták a debreceni gárda támadásban mutatott bizonytalanságait, és feljöttek 4–4-re. Az egészen kétarcú első 10 percet követően már kiegyenlített csatát láthattunk a pályán. A vendégek nem túl jó arányban lőtték be a helyzeteiket, Szilágyi Zoltán is erre hívta fel játékosai figyelmét. Úgy fogalmazott a szakember, hogy „amit lehet, azt kihagyjuk”. Ez a tendencia a félidő végére sem nagyon változott, a DVSC 25 próbálkozásából mindössze 12 gól született, azonban a Vác még ennél is kevesebbet dobott, így 12–10-es előnynél vonultak Vámos Petráék az öltözőbe.

A második játékrész elején is jellemzően maradt a 2-3 gólos debreceni fór, amit folyamatosan tartottak is a vendégek. A Loki lövéshatékonysága valamelyest javult a szünet után és felkúszott 50 százalék fölé. Több alkalom is akadt, amikor elléphettek volna Vámos Petráék a hazaiaktól, de ilyenkor rendre hiba csúszott a befejezésekbe, a Vác pedig elég jó csapat ahhoz, hogy ezt kihasználja. Szilágyi Zoltán az időkérésnél nyugtatta övéit, és annyit kért, hogy a kapu előtt legyenek higgadtabbak. Nem nagyon sikerült megnyugodnia a DVSC játékosainak, de a szurkolók is izgulhattak, hiszen 7 perccel a vége előtt döntetlen volt az állás. A végén azonban jobban bírta az idegek harcát a DVSC, pedig a hazai kapus, Csizmadia mindent megtett, de a másik oldalon elkövetett hibák sokba kerültek a Vácnak. A debreceni lányok végül 22–20-ra nyertek és begyűjtötték a rendkívül fontos két pontot.

Bakos Attila