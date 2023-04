A téli felkészülés vége természetesen egyben a bajnoki rajtot is jelenti a DEAC amerikai labdarúgói számára: vasárnap 14 órától a nyírábrányi sportpályán rendezik meg a Divízió I. alapszakaszában a Budapest Wolves II. elleni találkozójukat. A pontvadászatot átalakított tréneri stábbal megkezdő Gladiátorok vezetőedzője, Gyarmati Ottó nyilatkozott a találkozó kapcsán a klubhonlapnak.

– Úgy vélem, nagyon bevált az új felállású edzői gárda – nyilatkozta az amerikai focista. – Tehát ahogyan elterveztük, pontosan úgy működik a rendszer azáltal, hogy több tréner dolgozik a srácokkal. Nálunk hatalmas a csapat létszáma. Az amerikai futballban bármekkora kerettel lehet dolgozni, esetünkben ez jelenleg ötven embert jelent. A tengerentúlon bevált módszer a nagyobb létszámú edzői csapat, mi is ezt az utat járjuk, hatékony is. Ha például az edzések látogatottságát veszem alapul, egészen jól állunk, és az sem elhanyagolható, hogy kevesebb emberre jut egy-egy szakember. Ennek köszönhetően specifikusabban lehet foglalkozni a játékosokkal. Véleményem szerint jól sikerült a felkészülés, ám jó páran még vasárnap mérettetnek meg először, reméljük, jól veszik majd az akadályt – fogalmazott Gyarmati Ottó.

Az edző az ellenfélről így vélekedik: – A budapestiek második számú együttesével találkozunk, náluk is sok junior szerepel majd, kiegészülve pár játékossal az első csapatukból. Nagyon jó, kiélezett, sokpontos meccset várok, amelyet meg akarunk nyerni. Azt hiszem, erre minden esélyünk megvan. Ezúttal Nyírábrány lesz a hazai pálya, mert nagyon sok csapat van Debrecenben, és nehéz a játékterek időbeosztását mindenkinek optimálissá tenni. Este fél hétre lett volna pályánk, azonban ezt a fővárosiak – teljesen érthető okokból, hiszen éjfél után érnének haza – megvétózták, amit mi méltányolunk. Nem először játszunk hazai mérkőzést Nyírábrányban, a játékteret és a környezetet is nagyon szeretjük, illetve rendkívül vendégszeretőek az ábrányiak. Úgyhogy várjuk a kedves szurkolóinkat szeretettel vasárnap. A következő, májusi hazai meccsünk pedig a Dóczy utcai Sportcampus műfüves pályáján lesz – árulta el Gyarmati Ottó, aki az egész szezonra kitűzött céljaikról is beszélt. – Számunkra a fejlődés a legfontosabb és az új emberek beépítése. Viszonylag erős a keretünk, tehát nem mindenki újonc, nagyon sok rutinos játékosunk van.

Azt várom el a srácoktól, hogy minimum a rájátszásba jussunk, de a döntőbe kerülés sem elérhetetlen cél a jelenlegi keretünkkel. Innentől kezdve rajtunk múlik az eredményességünk

– zárta gondolatatait.