A Debreceni VSC labdarúgócsapata vasárnap este 1–1-es döntetlent ért el az Újpest vendégeként, ezzel jelenleg a negyedik helyen áll a bajnoki tabellán. Ez a mérkőzés zárta az OTP Bank Liga 22. fordulóját, ami egyben azt is jelenti, hogy lezajlott a 2022-2023-as szezon második teljes köre a háromból, immár minden együttes kétszer játszott egymással.

Ahogy azt tettük korábban az első harmad után, a másodikat követően is megvizsgáltuk a Loki statisztikáit. Az utóbbi idők jó eredményeinek köszönhetően javuló tendenciát mutat Szrdjan Blagojevics csapata, hiszen az előző szakaszban 13, míg a most zárulóban már 18 pontot gyűjtött 11 mérkőzésen, ezek során 5 győzelmet, 3 döntetlent és 3 vereséget érve el.

Ezzel az eredménnyel az aktuális időszak tabelláján a harmadik helyen végzett a csapat, csak a Ferencváros és a Mezőkövesd gyűjtött több pontot – előbbi 23-at, utóbbi 19-et.

A gólszerzést tekintve nagy különbség nem volt az első és második teljes kör között, 18 és 19 alkalommal találtak be a DVSC futballistái. Csak a Paks és a Fradi – 21 és 20 – szerzett több gólt a debreceni gárdánál a középső szakaszban. Míg támadásban tartotta az együttes a teljesítményét, védekezésben jelentős javulás állt be, 20 bekapott gólhoz képest ezúttal már csak 14-et jegyezhettünk fel. Ezzel a vizsgált időszakban elért +5-ös gólkülönbség szintén a harmadik legjobb a mezőnyben, +10-el – nem nehéz kitalálni, hogy – az FTC áll az élen, őket a Paks követi +7-tel.

Dorian Babunszki (balra) eddig a legeredményesebb játékosa a Lokinak, Christian Manrique pedig alapamberré nőtte ki magát | Forrás: Napló-archív

Az talán még ebben a szoros mezőnyben is hagy némi hiányérzetet, hogy a piros-fehérek eddig az egész idényben csak 2 vendég győzelemmel büszkélkedhetnek. A fejlődés azonban itt is látszik, hiszen mind a két sikert a második körben aratta a csapat, először a Vasas elleni 3–0, majd a Honvéd otthonában elért 3–2-vel. A hazai pályán lejátszott öt bajnokijából hármat megnyert a Loki, egy döntetlen mellett egy vereség csúszott be.

A vizsgált 11 mérkőzésből 8 olyan is volt, amelyiken a Debreceni VSC a találkozó valamely pontján megszerezte a vezetést, ezek közül ötöt sikerült megnyerni két döntetlen és egy vereség mellett. Hátrányba ezzel szemben 6 meccsen került a Loki, három vereség és egy döntetlen mellett kétszer sikerült fordítani is. Ehhez kapcsolódik, hogy

rendkívüli mentális erőt lehet tapasztalni az együttesen, hiszen a 18-ból 10 pontot is az utolsó percekben szerzett góloknak köszönhet a gárda.

Ezek közül is a legemlékezetesebb a Paks elleni győzelem, amely alkalmával Dreskovics a 92., Dorian Babunszki pedig 95. minutumban talált be – megfordítva ezzel 2–1-re az összecsapást.

A játékosok közül – nem meglepő módon – a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs és Ferenczi János mind a 11 mérkőzésen kezdő volt a bajnokság második szakaszában.

Rajtuk kívül még alapembernek számított Meldin Dreskovics, aki 10 alkalommal kezdett és egyszer csereként állt be, Szécsi Márk, Varga József és Dorian Babunszki egyaránt 9-szer kezdtek és kétszer váltották valamelyik társukat – 6 góljával utóbbi volt a DVSC legeredményesebbje a vizsgált időszakban. A szezon első harmadához képest két futballista kapott látványosan több lehetőséget: Sós Bence és Christian Manrique: előbbi az összes találkozón pályára lépett – 8-szor kezdőként és 3 alkalommal mint csere – utóbbi 9-szer kezdett és egyszer állt be meccs közben.

Összességében látszik, hogy javuló tendenciát mutat a Loki. Az idény középső harmadában góllövés tekintetében továbbra is élmezőnyben van, viszont a kapott találatokat vissza tudta szorítani, ezáltal több pontot is gyűjtött, mint korábban. Emellett pedig úgy tűnik, hogy Szrdjan Blagojevics 1-2 poszt kivételével megtalálta azt a vázat, amelyre építeni szeretné csapatát a bajnokság hátralévő részében.

Bakos Attila