Az azeri Sportinfo értesülései szerint a DVSC kivetette a hálóját a Qarabag azeri válogatott támadójára, Ramil Sejdajevre.

A Qarabag is szeretné megtartani a játékost, akinek új, kétéves kontraktust ajánlott, Sejdajev a külföldi érdeklődés miatt azonban csak májusra ígért döntést.

A 27 éves támadó a Zenit nevelése, de játszott Kazanyban, a Trabzonsporban, a Zsolnában, a Szamarában és a Dinamo Moszkvában többek között. A Transfermarkt által 800 ezer euróra taksált futballista a Zenittel és a Zsolnával egyszer-egyszer, a Quarabag-gal pedig két alkalommal hódította el az aranyat, emellett U17-es Európa-bajnoknak is mondhatja magát a korosztályos orosz válogatottal. A 187 cm-re nőtt Sheydayev az azeri válogatottban 52 mérkőzésen 9 alkalommal talált be, idén 27 azeri bajnokin 17 gólt szerzett, ezzel második a góllövőlistán, de kiosztott 5 asszisztot is.

A DVSC a közösségi felületein korábban leszögezte, nem kommentál semmilyen átigazolási pletykát vagy félinformációt.

MSZ