Az utolsó szalmaszállat kellett volna megragadnia csütörtökön este a DEAC röplabdacsapatának ahhoz, hogy versenyben maradjon az Extraliga-negyeddöntőjében. Fodor Antal tanítványai a Kaposvár elleni, az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc első két ütközetét elveszítették, így már nem volt hibázási lehetőségük a DESOK-ban rendezett harmadik összecsapáson.

Ugyan voltak szép megmozdulásai a hazaiaknak az első szettben, azonban egyértelműen a vendégek uralták a játékot, 25:11-nél ért véget a nyitófelvonás, így rögtön előnybe került a Kaposvár. A folytatás már szorosabban alakult, azonban ez a játszma is a Somogy vármegyeieké volt (25:18), akik így már 2–0-ra mentek. A harmadik játékrész biztatóan indult, 4:3-ra, majd 6:5-re is vezettek Gustavoék, azonban hamarosan átvette az irányítást a Kaposvár. Egy ideig nem hagyta magát leszakítani a DEAC, de aztán egyre nyílt az olló, végül ezt a szettet is simán, 25:14-re hozták a vendégek, akik így magabiztosan, 3–0-ás összesítéssel léptek túl a cívisvárosiakon, és jutottak be a legjobb négy gárda közé.

HBN