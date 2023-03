Egyre nőttek az elvárások a Lokival szemben, miután a csapat a 2004/05-ös és 2005/06-os bajnoki kiírást is megnyerte az élvonalban. Az új idényben sikerek is akadtak, azonban kudarcokból is kijutott. Rögtön a Bajnokok Ligája selejtezőjét érdemes kiemelni: ugyan az FK Rabotnicski Kometal Szkopje együttesének személyében verhető ellenfelet kapott a Loki, mégsem sikerült rajta túljutni, így hamar véget ért Supka Attila tanítványai számára a nemzetközi kupaszereplés.

Nem sokkal rá fel is állt a kispadról a vezetőedző, helyére pedig Miroslav Beránek érkezett. Ő volt a klub történetének első külföldi szakembere.

Közben a Borsodi Liga NB I.-ben belejött a menetelésbe a DVSC, mely a téli szünetben, 17 forduló után a második helyen állt 36 ponttal. A folytatásban is jól ment a játék Sándor Tamáséknak, akik három körrel a vége előtt eldöntötték az arany sorsát. Május 14-én, a REAC elleni 4–1-es sikernek hála behozhatatlan előnyre tettek szert a piros-fehérek, a lefújás után a pályára özönlő szurkolók megérdemelten éltették őket az Oláh Gábor utcán.

A végelszámoláskor 69 pont díszelgett a Lokomotív neve mellett, mely így sorozatban harmadszor is felért a csúcsra. A szezon végén Ibrahima Sidibét választották meg a DVSC-TEVA legjobb játékosának, így ő kapta meg a megkapta a Zilahi-díjat. Fontos még megemlíteni Dzsudzsák Balázs nevét, aki ebben a szezonban vált a Debrecennél meghatározó labdarúgóvá.

A cikk a H szektor néven futó podcastsorozat következő részének felvezetőjeként született. Ha további érdekességekre kíváncsiak a Loki 2006/07-es idényével kapcsolatban, akkor érdemes meghallgatni a HAON-on Bakos Attila és Molnár Szilárd sportújságírók beszélgetését.

