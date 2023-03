Az FTC elleni vereséget követően sincs ideje a pihenésre Szrdjan Blagojevics alakulatának, hiszen négy nappal később újabb kulcsfontosságú párharc vár a Lokomotívra: a Puskás Akadémiát fogadják a Nagyerdei Stadionban Dzsudzsák Balázsék. Korábban a nyolcaddöntőben a vendégek egy maratoni összecsapáson tizenegyesekkel búcsúztatták az Újpestet, míg a DVSC idegenben, szintén hosszabbítás után ütötte ki a másodosztályú Győrt. A találkozót megelőzően a piros-fehérek vezetőedzője a HAON-nak elmondta, remek csapatnak tartja a felcsútiakat, de igyekeznek megfelelően felkészülni az ütközetre. – Számomra mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, nem szeretek nyomást helyezni a játékosaimra. Tudom, hogy ellenfelünknek is nagy céljaik vannak, ahogyan nekünk is, de szeretnénk lépésről lépésre haladni. Beszélgettünk tegnap a srácokkal, hogy olyan gólokat kapunk, amelyek elkerülhetőek, így elsősorban azon lesz a hangsúly, hogy ezeket orvosoljuk. Nem volt sok időnk felkészülni, de máskor is voltunk már ilyen szituációban, holnap is meg kell oldanunk.

Ismerjük a Puskást, kielemeztük őket, mindent meg fogunk tenni, hogy továbbjussunk, ám tisztában vagyunk vele, hogy milyen erős gárdával nézünk szembe.

Nagyon intenzíven játszanak, agresszívan presszingelnek és egyénileg is remekül képzett labdarúgók alkotják a keretüket. Szerintem a vendégek ott vannak a legerősebb gárdák kötött az NB I.-ben, ők az esélyesek. Ennek ellenére mi játszunk itthon, remek szurkolótáborunk van, akiket ki szeretnénk szolgálni – nyilatkozta a szakember.

Forrás: Kiss Annamarie

Tudják a feladatukat

A játékosokból sokat kivehet ugyan a sorozatos meccsterhelés, de erre az időszakra készülnek egész szezonban a sportolók. A cívisvárosiakat sokan leírták a sorozatot megelőzően, de az edzőváltást követően folyamatosan felfelé ívelő tendenciát mutat a Blagojevics gárda. Szécsi Márk portálunknak elmondta ismerik csütörtöki ellenfelüket, és mindent meg fognak tenni a továbbjutásért. – Sok találkozót játszottunk az elmúlt hetekben, de minden alkalommal csak a következő feladatra koncentrálunk, ami jelen esetben a Magyar Kupa negyeddöntője.

Szerencsére itthon játszunk, de a Puskás Akadémia jó csapat, akik minden bizonnyal szívni fogják magukat. Tudjuk, hogy nincs hibázási lehetőség, fokozottan koncentrálnunk kell.

A Ferencváros elleni vereségből le kell vonjuk a tanulságokat, s ki kell javítani azokat. Remek labdarúgók szerepelnek náluk is, biztosan nehéz meccs lesz, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy a Nagyerdőn kivívjuk a továbbjutást – mondta a Vasutas támadója.

A DVSC–Puskás Akadémia mérkőzést csütörtökön 20 órától rendezik a Nagyerdei Stadionban. Azok, akik nem tudják a helyszínen nézni a találkozót, az M4 Sporton követhetik az összecsapást.

Orosz Krisztofer