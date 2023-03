A magyar labdarúgó-válogatott egy újabb fejezetet nyit a történetében, hiszen hétfőn 20.45-től Marco Rossi legénysége is megkezdi szereplését az Európa-bajnoki selejtezőkben. A sorozatra az észtek elleni 1–0-s hazai sikerrel melegítettek Sallai Rolandék. Mint ahogy arról portálunk is írt, a nemzeti tizenegy keretének tagja Ferenczi János, a DVSC játékosa is. Mivel Szalai Ádám visszavonult a válogatottságtól, nagy kérdés, Rossi kivel pótolja a korábbi csapatkapitányt. Az biztos, hogy a „cséká” szalag Szoboszlai Dominik karján feszül majd, ám az egyelőre kérdőjel, a támadósorban kinek szavaz bizalmat a szövetségi kapitány.

A Magyarország-Bulgária internetes felvezetése, élő közvetítése már 20.30-től elkezdődik az Origón.

HBN