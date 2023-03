A magyar labdarúgó-válogatott is megkezdi szereplését 2023-ban, előbb csütörtökön Észtország, majd néhány nappal később Bulgária ellen lép pályára Marco Rossi legénysége. Abban a helyzetben van a nemzeti tizenegy, hogy egy olyan csoportban kell kívivnia a kvalifikációt a németországi kontinenstornára, amelyben Szerbiával karöltve esélyesnek számít az első két hely megszerzésére.

Debreceni szempontból is kedvezően alakult az olasz tréner kerethirdetése, Ferenczi János is meghívót kapott a szakembertől.

A DVSC balhátvédje a HAON-nak elmondta, meglepte a hír, ám bármilyen szerepkörben számít rá a szövetségi kapitány, a maximumot fogja nyújtani. – Nagyon boldog voltam, amikor értesültem róla, hogy Marco Rossi számít rám.

Remek visszajelzés számomra, hogy jó úton járok és jól csinálom a dolgomat. Egy játékost mindig büszkeséggel tölt el, ha magára öltheti a nemzeti színeket, rendkívül motivált vagyok.

Az utóbbi időben nem kaptam szerepet, úgy voltam vele, hogy a koromból kiindulva nem is feltétlen lehetek opció, de hála Istennek rosszul gondoltam. Bármilyen szerepet is szán nekem a mester, 110 százalékot fogok nyújtani − mondta a Janika becenévre hallgató játékos.

Győzni szeretnének

A válogatott szurkolóinak mindig piros betűs nap, amikor a nemzeti együttes pályára lép, bizonyítja ezt az is, hogy eddig több mint 52 ezer belépő talált gazdára a Bulgária elleni mérkőzésre. Az új sorozatok tekintetében különösen fontos, hogy jó eredménnyel kezdjenek Marco Rossi tanítványai, hiszen a kiegyenlített csoportnak köszönhetően valószínűleg az dönthet majd, hogy hazai pályán ki nyeri meg legtöbb mérkőzését. Ferenczi János portálunknak elárulta, már elkezdték a felkészülést, majd hangsúlyozta: a kvartettben a küzdelem dominálhat majd. – Már a tegnapi edzésen taktikai elemeket gyakoroltunk, gőzerővel készülünk a találkozókra. Szerencsére a srácok is remekül fogadtak, mindenki egy hullámhosszon pendül. Rengeteg fiatal játékos van most itt Telkiben, ám ők is nagyon közvetlenek, a régiekkel pedig egyből megtaláltuk a közös hangot.

Észtország személyében egy olyan válogatottal találkozunk, akik hasonló rendszerben játszanak, mint a bolgárok, így remek felkészülés lehet a hétfői tétmeccsre.

Mondanom sem kell, nem úgy fogjuk fel mintha nem lenne fontos a csütörtöki összecsapás, mert számunkra minden találkozó hatalmas jelentőséggel bír.

Olyan csoportba kerültünk, ahol azonos képességű együttesekkel kell szembenéznünk, s ellenük a küzdés mellett a kreativitásunk dönthet majd.

Úgy érzem, hogy van esélyünk egyenes ágon kijutni, de ehhez minden meccsnapon a maximumot kell nyújtanuk – nyilatkozta a Loki játékosa, s hozzátette: van olyan a keretben, akinek sorozatban a harmadik Európa-bajnoksága következhet amennyiben sikerül kivívni a kvalifikációt, ez a tény extra motivációt jelent mindenki számára.

A Magyarország–Észtország találkozót csütörtökön 19 óra 30 perctől rendezik a Puskás Arénában, majd jövő hét hétfőn szintén Budapesten, Bulgária ellen 20 óra 45 perckor kezdi meg szereplését az Európa-bajnoki selejtezősorozatban Marco Rossi együttese.

Orosz Krisztofer