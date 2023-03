A DVSC Schaeffler női kézilabdacsapata a Budaörsöt fogadta péntek este az NB I. 17 fordulójában. A debreceni lányok a harmadik, a vendégek pedig a tizedik helyen várták a találkozót.

A meccs rögtön egy szerencsétlen szituációval kezdődött: Mariana Costa találta el ellenfele, Pálos-Bognár Barbara arcát védekezés közben. Szerencsére nem lett sérülés a következménye az elsőre ijesztőnek kinéző esetből, viszont Costa két perces kiállítást kapott és elnézést kért a sértettől. Ez a kicsit negatív indítás azonban nem zavarta meg a Lokit, sőt a 8. percben már 6–1 volt a hazaiaknak, pont az előbb említett brazil szélső vállalt ebből hármat is.

A budaörsi vezetőedző, Buday Dániel nem is habozott sokat, ki is kérte első idejét, hogy megpróbálja felrázni csapatát. Ennek talán annyi eredménye volt, hogy a következő percekben a piros-fehérek nem növelték, csak tartották az állandósulni látszódott 5-6 gólos előnyüket. A 21. percben Costa már az ötödik találatát szerezte, ezúttal a remek százalékkal védő Catherine Gabriel parádés indításából, ezzel már 14–7-re vezetett a DVSC. A vendégek mestere másodjára is magához hívta övéit, mert egyre inkább elúszni látszott a mérkőzés.

Forrás: Czinege Melinda

Sok változást ezúttal sem hozott az időkérés, mivel remekül védekeztek a debreceni lányok, szinte alig jutottak lövőhelyzethez a Pest megyeiek. Mindenesetre a játékvezetők Bordás Réka kiállításával és egy hetessel próbálták segíteni őket. Túl sok foganatja ennek sem volt, hiszen a félidőben 19–10-re vezetett a Loki. Szűk egy héttel azután, hogy Mariana Costa távozását bejelentette a klub, a brazil szélső szenzációs játékkal rukkolt elő és 8 gólt dobott 30 perc alatt. A kapuban pedig Catherine Gabriel remekelt, kereken 50 százalékos hatékonysággal védett.

A fordulást követően Planéta Szimonetta találata 10 gólos különbséget jelentette. Az ezt követő percekben – talán a magabiztos vezetés tudatában – kicsit alábbhagyott a Loki lendülete, illetve akadt néhány eladott labda támadásban. Ezeknek köszönhetően hétre feljött a Budaörs, ami még mindig meggyőző előny volt, de Szilágyi Zoltán megelőzve a bajt inkább időt kért, hogy rendezze a sorokat. A szépen csordogált a maga medrében: a vendégek próbáltak zárkózni nem túl nagy meggyőződéssel, a DVSC pedig pont annyit adott ki magából, amennyit kellett.

Forrás: Czinege Melinda

Valamivel kevesebb mint 15 perccel a vége előtt harmadik idejét is kikérte Buday Dániel, ezzel többre már nem volt lehetősége a mérkőzés során. A második félidőben több szerephez jutó Csernyánszki Liliána és Szabü Nina is meghálálta Szilágyi Zoltán bizalmát. A Loki végül 34–23-as, könnyed sikert aratott, a győzelem egy percig sem forgott kockán.

Bakos Attila