A DSI Debrecen gátfutója, Kozák Luca egy sérülés miatt úgy döntött, hogy kihagyja az idei fedett pályás szezont, és inkább a visszatérésre, a nyugodt tréningezésre koncentrál. Az Európa-bajnoki ezüstérmes atléta immár harmadik hete Tenerifén edzőtáborozik a szabadtéri idényre készülvén, ott érte őt utol a Haon.

– Nagyon szeretünk ide járni, az időjárás mindig remek, egyáltalán nem mindegy, hogy hidegben vagy melegben töltjük a napjainkat. Könnyebb így elvégezni a feladatokat, sokkal lazábbak maradnak az izmok, úgyhogy ilyen szempontból ideális a környezet. Volt egy sérülésem korábban, de szerencsére már azt mondhatom, hogy 100 százalékos munkát tudunk végezni, és nagyon élvezem – fogalmazott.

A debreceni atléta elárulta, hogy akár már a fedett pályás Eb-n is részt vehetett volna Isztambulban. – Jó lett volna versenyezni, de nem voltam elkeseredve amiatt, hogy most ez kimaradt. Inkább a teljes felépülés lehetőségeként tekintettem erre a helyzetre, hogy aztán a nyáron már tényleg semmilyen probléma ne hátráltasson. Természetesen már várom a megmérettetéseket, mert ilyen még soha nem történt velem, hogy csak egyetlen versenyen indultam az idei fedett pályás szezonban – tette hozzá.

Kozák Lucáéknak a sok munka mellett egy kis pihenés is belefér az edzőtáborban

Kozák Lucáék attól függetlenül, hogy nem versenyeztek, igyekeztek tartani az év megszokott ritmusát, Tenerifén pedig visszatértek az alapozó feladatokhoz. – Az edzőtáborban nagy hangsúlyt fektettünk eddig az állóképességem fejlesztésére, több volt a futás, és sokat voltunk konditeremben is. Ez a három hét egyfajta újraalapozással telik, aztán a hétvégén megyünk haza, két hetet otthon töltünk, majd április végén indulunk a törökországi Belekbe. Ott már a gyorsaságé és a futamok előtti utolsó simításoké lesz a főszerep – mondta. Az Észak-Afrikától nyugatra eső spanyol szigeten jutott egy kis idő a pihenésre és a kikapcsolódásra is.

A vasárnapjaink szabadok voltak, de hétköznapokon este is mászkáltunk itt a környéken. Hogy mást ne is említsek, mindössze tíz perc sétára van tőlünk az Atlanti-óceán partja. Sokat dolgozunk, de rengeteget segít a feltöltődésben az is, hogy egy ilyen gyönyörű helyen töltjük a mindennapjainkat

– hangsúlyozta.

Kozák Lucának a nyáron természetesen az augusztusi, budapesti atlétikai világbajnokság lesz a legfontosabb megmérettetése, de addig is lesznek még fontos állomások a programjában. – Olyan szempontból szerencsés helyzetben vagyok, hogy a vb-re megvan a szintidőm, ezért csak arra kell koncentrálnunk, hogy akkor legyek a legjobb formámban. Ezért, ahogy szeretnénk, úgy alakítjuk a programunkat, amit egyébként pont mostanában állítunk össze. Májusban már rajthoz szeretnék állni, illetve azt követően is lesznek olyan versenyek, amik minden évnek fontos állomásai. Ilyen az országos bajnokság, majd később a Gyulai István Memorial is – jegyezte meg. Hozzátette: több egynapos nemzetközi viadalra is készül a nyár folyamán, hiszen azok is fontos részét képezik a felkészülésnek.

