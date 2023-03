A magyar női futsalválogatott még október 22-én, 3–0-ra győzte le a házigazda cseh válogatottat a brnói Európa-bajnoki selejtezőtorna utolsó játéknapján, ezzel pedig bebiztosította helyét a Debrecenben, a Főnix Arénában rendezendő négyes döntőre. Ugyanaz a négy válogatott jutott be a final fourba idén is, mint amelyik tavaly, Portugáliában szerepelt, a január végén, a Nagyerdei Stadionban tartott sorsoláson pedig az is kiderült, hogy az egyik elődöntőben a magyarok az ukránokkal, míg a másik ágon a portugálok és a címvédő spanyol együttes mérkőzik meg.

Frank Tamás tanítványai március 8-án és 9-én a szlovénok elleni két összecsapással készültek az Eb-re, előbbit 2–0-ra megnyerték, utóbbin pedig 2–2-re végeztek. A finomhangolás részeként pedig múlt héten ismét, ezúttal már a Főnixben találkoztak a mieink. Az összetartás végére szűkítette keretét a szakmai stáb, kiderült, a szövetségi kapitány Torma Lilla, Üveges Katalin, Tóth Nóra, Fülöp Diána és Horváth Viktória személyében öt DEAC-játékosnak ad lehetőséget, Gajzágó Flóra tartalék lett, illetve a Debreceni Egyetem gárdájának trénere, Quirikó Vivien pályaedzőként vesz majd részt a tornán.

Örömteli, hogy ennyi DEAC-os képviselheti a magyar színeket az Eb-n, azonban egy név nagyon hiányzik a sorból: sajnos nem jött rendbe a DEAC gólvágójának, Krascsenics Csillának a sérülése, így ő lemarad a küzdelmekről.

Mindent megtett

– Még március 8-án sérültem meg a válogatottban. Tudtam, hogy kevés időm marad a gyógyulásra az Európa-bajnokságig, ettől függetlenül mindent megtettünk, amit csak lehetett. Kaptam kezeléseket, rehabilitációra jártam, injekciókat is adtak, még szteroidot is. Mindenkinek köszönöm a segítséget, aki valamilyen módon próbált javítani az állapotomon. Az én lelkiismeretem tiszta, mert tudom, mindent elkövettünk annak érdekében, hogy rendbe jöjjek.

Ezzel együtt elmondani sem tudom, mit érzek most, nagyon nehéz megélni, hogy lemaradok a hazai rendezésű Eb-ről. Természetesen kimegyek majd a Főnixbe, szurkolni a társaimnak, de tudom, milyen embert próbáló és fájdalmas lesz mindez, most is könnybe lábad a szemem, ahogy erről beszélek

– mondta el érdeklődésünkre Krascsenics Csilla, a DEAC játékosa.

Azt is megtudtuk, hogy Csillának egy örökletes, genetikai rendellenesség miatt ugrik ki mindig a térdkalácsa, mely miatt már annyira roncsolódott az adott terület, hogy meg kell műteni. A debreceniek fiatal tehetsége ezzel együtt azért próbál pozitív maradni, már arra készül, hogy az operációt és felépülési időszakot követően újra teljes erőbedobással vesse bele magát a munkába. És természetesen bízik benne, hogy lesz még alkalma nagy világversenyen Magyarországért küzdeni.

Krascsenics Csilla még a beszélgetés végén megjegyezte, nagyon fog drukkolni a csapatának, bízik benne, hogy szép eredményt érnek majd el, és ha az Eb végén az ő nyakába is akasztanak majd egy érmet, az valamelyest kárpótolja majd a történtekért.

A debreceni Európa-bajnokság pénteken 16 órakor veszi kezdetét a Spanyolország–Portugália elődöntővel, 19.30-tól pedig a magyaroknak lehet majd szorítani, hogy kiharcolják az aranycsatát Ukrajnával szemben. Vasárnap 17 órakor indul a „móka” a Főnixben a bronzmeccsel, majd este nyolctól jön a finálé.

KSZD