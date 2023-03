Újabb rangos kosárlabda világverseny házigazdája lesz Debrecen, hiszen U19-es férfi világbajnokságot rendeznek a városban. Három éven belül már a harmadik utánpótlás világeseménynek ad otthont az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok és a Főnix Aréna. A női U19-es és U17-es vb után 2023-ban a legjobb 19 év alatti férfi válogatottak küzdenek majd a helyezésekért.

Kedden a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) a Debreceni Református Kollégium Dísztermében tartotta az esemény sorsolását, amelyet a magyar válogatott, mint házigazda az első kalapból várt.

– Debrecen egy vendégszerető város, s igyekszünk ezt minden alkalommal bizonyítani. Idén ismét megmutathatjuk a vendégeknek, a játékosoknak, a FIBA képviselőinek és mindenkinek, aki részt vesz az eseményen, ezeket az erényeinket.

A múltban többször is jelesre vizsgázott a cívisváros, hiszen sokan emlékezhetnek többek között a 3×3-mas tornákra és a női világbajnokságra is.

A városban nagy hagyománya van a kosárlabdának, ráadásul egykori játékosként én is izgatottan várom, hogy a jövő sztárjait láthassuk az arénákban – kezdte Széles Diána, Debrecen városának alpolgármestere.

A FIBA képviseletében Markus Studer köszöntötte a megjelenteket – Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy ismét Magyarországon lesz a világbajnokság.

A FIBA és az MKOSZ (Magyar Kosárlabdázók Szövetsége) között erős és remek kapcsolat van, melynek az alapját a korábbi világesemények megrendezése is adta. Szeretnénk tovább erősíteni ezt az együttműködést, hiszen az a célunk, hogy minél több tehetséget láthassunk az ilyen tornákon. A U19-es világbajnokág a FIBA egyik legfontosabb versenye, de Debrecen már többször bizonyított, hogy lehet számítani a városra.

Kíváncsian várom a júniusi kezdősípszót, biztos vagyok benne, hogy remek meccseket és nagyszerű kosarasokat láthatunk majd – folytatta a szakember.

Ezt követően el is kezdődött az esemény legfontosabb része: a sorsolás, melyben Dino Radja, egykori klasszis kosaras, valamint Gulyás Róbert segédkezett. Az exjátékosok mellett, a debreceni utánpótlás is képviseltette magát, hiszen két tehetséges sportoló is részt vett a válogatottak csoportbeosztásán. Magyarország legjobbjai a D csoportba kerültek, amelyben Törökország, Korea és Argentína legjobbjaival kell megküzdeniük a továbbjutásért.

A világbajnokság június 24. és július 2. között fog zajlani az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban és a Főnix Arénában.

Orosz Krisztofer