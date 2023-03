Három fordulóval az alapszakasz vége előtt továbbra is hatalmas a versenyfutás a rájátszásért, mivel az 5. és a 9. pozíció között álló csapatok jelenleg egy győzelmen belül állnak a tabellán – mutat rá a deac.hu beharangozója. Egy biztos, hogy a szóban forgó öt csapat közül egy lemarad a playoffról, de a DEAC-nak a saját kezében a sorsa,

hiszen amennyiben a hajdúságiak megnyerik a hátralévő három bajnokijukat, úgy 26. fordulót követően biztosan az első nyolcban végeznek.

Ezek közül papíron a legnehezebb összecsapás szombaton vár Andjelko Mandics együttesére, az utóbbi időben igencsak megtáltosodó Alba Fehérvár látogat a Nagyerdőre. Vojvoda Dávidék számára sem érdektelen a mérkőzés, nekik egyértelműen a 3. hely megtartása lebeg a szemük előtt.

A székesfehérváriak is edzőcserén estek át szezon közben, az év eleji bukdácsolás Matthias Zollner állásába került, a helyét addigi segítője, Alejandro Zubillaga vette át. A spanyol szakember kinevezése jó döntésnek bizonyult, legutóbbi négy mérkőzésüket magabiztosan megnyerték. Az új vezetőedzővel nemcsak a sikerek jöttek, de szemmel láthatóan játékban is feljavult a csapat, melynek ékes bizonyítéka, hogy több mint 104 pontot dobtak átlagban az ominózus mérkőzéseken. Az új rendszerben leginkább a Debrecenben is megforduló Somogyi Ádám találta meg a helyét, de rajta kívül Vojvoda, Ford, De Cosey és Pongó semlegesítése sem tűnik egyszerű feladatnak.

A két együttes őszi összecsapására nem szívesen emlékeznek vissza fehér-feketék szimpatizánsai, hiszen a december eleji „odavágón” 106-78 arányú fehérvári siker született az Alba Regia Sportcsarnokban. Az örökmérleg egyébként meglehetősen kiegyenlített, az eddigi 15 összecsapáson nyolc Alba- és hét DEAC-siker született, míg az Oláh Gábor utcán 4-3-ra a cívisvárosiak vezetnek. A Debreceni Egyetem alakulata mindenesetre bizakodva várhatja az összecsapást, annak ellenére, hogy a legutóbb Körmenden megszakadt a hat mérkőzés óta tartó győzelmi sorozatuk, Andjelko Mandics irányításával már bizonyították, hogy a bajnokság élcsapatait is képesek két vállra fektetni.