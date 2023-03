Az NB II. férfi XV. bajnokság 7. fordulójában a Fehérvári Vadkanok fogadta a DEAC rögbiseit. Már a kezdő sípszó után látszott, hogy a hazaiak mindennél jobban meg akarják nyerni a meccset, így a Debrecennek nehéz első 15 percet kellett megélniük.

A DEAC Huszárok a 16. percben mutattak először életjelet a találkozó első célterületre bevitt labdával, azonban a jutalomrúgás plusz 2 pontért nem sikerült. A hazaiak 12 minutummal később az első céljukkal és a plusz 2 pontért lőtt góllal átvették a vezetést (7-5).

Nem kellett sokáig várni, hogy a fehérváriak tovább növeljék előnyüket, hiszen négy perccel később már a második céljukat tudták megszerezni, szerencsére a jutalomrúgásuk kimaradt(12-5). A félidő végét jelző sípszó küszöbén a Huszárok csapata a második célját is bevitte, ám a szeles időjárás miatt nem jött össze az extra 2 pont (12-10).

Fordítottak, de…

A második etapra teljesen más felfogásban léptek pályára a debreceniek. Átvették a játék irányítását, és nagyon hamar ki is fizetődtek az erőfeszítéseik, hiszen a 42. percben a harmadik céljukat is sikerült megszerezniük, anélkül, hogy az extra pontokat értek volna el (12-15). A játék intenzitása a találkozó hátralévő részében is magas szinten maradt. A 60. minutumban a Isaac Chidavaenzinek adott sárga lap komoly kihívás elé állította a 14 fős Huszárokat. A hazaiak a 66. percben újabb célt szereztek és a jutalomrúgással meg tudták fordítani a mérkőzés állását. A 73. minutumban a DEAC, amely immár teljes létszámban, 15 a 15 ellen játszott, elérte 4. célját és a jutalomrúgás is sikerült (19-22).

Az utolsó pillanatokban a Debrecen azt a taktikát választotta, hogy igyekszik tartani a labdát, hogy a házigazdák ne jöhessenek vissza a meccsbe. Ám a játék utolsó percében a hazai csapat scrum-halfja célt szerzett, és az azt követő jutalomrúgással a Vadkanok szerezte meg a vezetést (26-22), éppen a lefújás előtti másodpercekben.

A DEAC következő mérkőzésére április 15-én kerül sor a Fekete Sasok ellen, Gyömrőn.

HBN