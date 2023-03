Immár harmadik alkalommal rendezték meg a DHK ALL Star-gálát, a DHK U21-es együttese lépett jégre a DHK All Star ellen, melyben egykori játékosok, edzők, valamint a klub dolgozói kaptak helyet. A mérkőzést ingyenesen tekinthették meg a szurkolók, azonban támogatói jegyek vásárlásával értékes hokis nyeremények vártak gazdára, a bevételt pedig a Debreceni Gyermekgyógyászati Klinikán fekvő beteg gyermekek javára ajánlották fel.

Egy humoros videó vezette fel a mérkőzést, melyből megtudhatjuk miként készültek a fiatalok és az „öregek” a kétszer 20 perces gálameccsre. Előbbiben Sándor Bence, Mihalik András is pályára lépett, a kispadról pedig ezúttal Gönczi Csaba, illetve Szentjobbi Roland dirigákt. Az All Star-t Korcsinszky György gardírozta: többek között György József, Kozma Ferenc, Köllő István, Igor Razov, Janne Jokila, Molnár Dávid, Hári Norbert, Kecskeméti Áron, Máthé Csaba, Mihail Szokolov, Jakabfy Sámuel és Berta Ákos is ott volt a veretes névsorban. Az ünnepélyes korongbedobás előtt György Józsefet, a DEAC korábbi edzőjét köszöntötték.

Az „öregek” rögtön megmutatták, az idő múlásával sem kopott, a DEAC-tól kölcsön vett Molnár Dávid szemfüles góljával máris vezetett az All Star. Ám a fiatalok nem hagyták magukat, Méhes Gábor gyorsan egalizált. Híres-neves sisakjában ott volt a jégen Igor Razov is, és ha már ott volt, rögtön kiosztott egy parádés passzt. Méhes aztán duplázott, így már az ifjaknál volt az előny. A közönség természetesen az All Start támogatta, minden szép passzt, cselt megéljeneztek a csordultig telt Debreceni Jégcsarnokban.

György Istvánt kapta el a hév az öreg rókáknál, így elvileg két percre ült volna ki a számára balszerencsés 13. percben, de 60 másodperc után megunta dolgot, és a kis szusszanást követően visszatért a jégre. A sporik is kivették a részüket a mókából, az egyik bulinál a játékvezető a háta mögé „ejtette” a pakkot. Berta Ákos pedig a gólszerzésből, az ő találatával egyenlített a helyi „Dream team”. Kecskeméti Áron büntetőt hárított, bár Ördög Roland mintha nem koncentrált volna száz százalékosan, de ez mit sem vont le a kiváló sportszakmai igazgató, kapusedző érdemeiből.

Szünetben mindkét gárda kapust cserélt, de nem egymással, pedig úgy még izgalmasabb lett volna: az U21 kapuját Gergely Hunor őrizte tovább, míg az öregfiúkét Magyar Zoltán óvta a góltól.

Utóbbit gyorsan felavatták, Révész Levente járt túl az eszén. 2–3. Emberelőnyből előbb gyorsan egyenlített az All Star Berta révén, majd szinte nyomban vissza is vette a vezetést Hári Norbertnek köszönhetően. Ám a korongbedobás után nem telt el 7 másodperc, megint szólt a gól utáni zene, ezúttal a fiatalok köszöntek be, egész pontosan újra Mihalik András. 4–4.

A közönség csak kapkodta a fejét, annyi volt a történés, komolyan felsejlett egy vízilabda mérkőzés eredménye. Komoly videózás után született meg az öregfiúk ötödik találata, de végül a sporik úgy látták, hogy György István löketét követően a kapuvas alól jött ki a pakk. 5–4.

Bár idővel némileg csökkent az NHL-meccseket is szégyenbe hozó iram, de a lelkesedés nem csappant, Bartis István korcsolyázott végig zavartalanul a pályán és bombázott a hálóba. 5–5.

A gálameccs végül büntetőkkel dőlt el, 7–5-re nyertek az öregfiúk, de az igazi győztes a végig remekül szórakozó közönség volt.

MSZ