A fekete-fehérek szakosztályainál nem meglepő, hogy rengeteg sportolójuk párhuzamosan hallgatója is a Debreceni Egyetemnek, s igyekeznek több fronton is helytállni a mindennapokban. A DEAC kosarasa, Neuwirth Bence is ebben a cipőben jár, az ifjú titán a Gazdaságtudományi Karon, gazdálkodás és menedzsment szakon tanul. A hajdúsági kosárlabdázó a HAON-nak elmondta, nagy dilemma előtt állt a továbbtanulás előtt, de örül a döntésének. – Nem voltam egyszerű helyzetben, hiszen hála az égnek elsőosztályú sportolónak mondhatom magam, amelynek annyi hátránya mindenképpen van, hogy nem tudtam bármilyen szakirányt választani.

Rengeteg dolog érdekelt, de ezek nagy részét egyből el kellett engedjem, nem fért volna bele az időbeosztásomba. Erről a képzésről csak jókat hallottam korábban, sok ismerősömmel egyeztettem, akik szintén ide járnak, s olyan információkat kaptam tőlük, hogy a kosárlabda mellett itt meg tudom majd szerezni a diplomát.

Természetesen így sem a legegyszerűbb, mert akik komolyabb szinten sportolnak, egyéni tanrenddel rendelkeznek, amely arról szól, hogy amilyen órára be tud járni az ember, arra ajánlott, de nem minden esetben kötelező. Minden egyes tanárral konzultáltam erről, hogy igyekszem ott lenni, de ez sokszor nem fog összejönni. Szerencsére megértették, nagyon segítőkészek velem. Kissé azért megterhelő, mert reggel edzek, napközben egyetem és este újfent tréning, de kezdem felvenni a ritmust – mondta a cívisvárosi kosaras.

Nagy céljai vannak

Manapság egyre gyakoribb az a jelenség, hogy élsportolók is felsőoktatási tanulmányokat végeznek párhuzamosan a sport mellett. Leggyakrabban ezek a hivatásukhoz köthető tevékenységek, de olykor-olykor komoly meglepetésekbe is futhatunk, mennyire más területen lenne sikeres a civil életben egy elsőosztályú atléta. Neuwirth Bence elmondása szerint minél tovább tanulna, hogy aztán karrierje végeztével olyan munkát végezhessen, amit hobbiként foghat fel. – Elsősorban szeretném minél hosszabra nyújtani pályafutásomat, s egyúttal az egyetemi tanulmányaimat is. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a sport előnyt élvez, de nem mehet tanulás kárára.

Családi vonásnak is nevezhetném, hiszen édasanyám és édasapám egyaránt az egészségügyben dolgoznak, ettől fogva el sem tudom képzelni, hogy ne képezzem magam. Igyekszem mindkét területen a maximumot hozni, szerencsére ezt a szakot különösebb probléma nélkül tudom végezni. A jövőben el tudom magamról képzelni, hogy diploma után mást is tanuljak.

Mindenbe szeretnék belekóstolni, amit azért tartok fontosnak, hogy tisztább képet kapjak a világról, s arról mivel foglalkozzak. Egyelőre még konkrét elképzelésem nincs, de azt fontos leszögeznem, hogy pályaválasztás előtt kizártam a sporttal kapcsolatos szakterületeket, hiszen olyannyira része a mindennapjaimnak, hogy az egyetemen nem szeretnék ugyanerről tanulni – folytatta, majd kiemelte: szívesen követte volna a családi hagyományokat, de az orvosi tanulmányok a kosárlabdával nem összeegyeztethetőek.

Forrás: NS-archív

Remek formában

A tanulmányok mellett természetesen nem lehet elmenni szó nélkül amellett sem, hogy a DEAC kosarasai David Dedek menesztését követően valósággal szárnyra kaptak, s sorozatban nyerik meccseiket. Legutóbb a SZEDEÁK ellen idegenben arattak győzelmet, ahol Neuwirth is szerephez jutott. A fiatal sportoló portálunknak beszélt a remek forma okairól. – Nagyon jó a hangulat a csapaton belül, ami szerintem a siker egyik kulcsa. Összességében új szituációba kerültünk, amelyben mindenki tiszta lappal kezdhet és felszabadultan játszhat. Úgy gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk, szeretnénk folytatni kiváló szériánkat. Eddigi céljaink között csak a legjobb nyolc szerepelt, de amennyiben így fogunk játszani, abban az esetben akár a négyben is benne lehetünk. Rengeteg munka áll még előttünk, de készek vagyunk megtenni mindent a klub sikereiért – nyilatkozta Neuwirth Bence.

Orosz Krisztofer