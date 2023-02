A hagyomány folytatódott, idén is sikerrel teljesítették a Paripa-túrát az arra vállalkozók. Ahogy azt sokan tudják, ezelőtt 15 évvel a DVSC legendás bombázója, Dombi Tibor és Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa a Paripa Csárdában töltötték egyik szabad délutánjukat, amikor kigondolták, mi lenne, ha hazasétálnának?!

A túra azóta szokássá nőtte ki magát, és történjen bármi, az év elején összegyűlik egy 10-20 fős társaság, mely útra kel, és a Veres Péter utca felől a Panoráma úton át a Paripa csárdáig menetel.

Ezúttal az eddig megszokott január eleji időpont kicsit kitolódott, azonban múlt vasárnap ismét teljesítette a 17 kilométeres távot a Dombi és Fejes nevével fémjelzett kis csapat, melyben ebben az évben is ott volt például Lukács László is, a TCS énekese, vagy épp Madar Csaba, a Loki korábbi válogatott labdarúgója, aki jelenleg a DVSC Labdarúgó Akadémia U13-as együttesének vezetőedzője.

– Az év során többször is próbálunk találkozni a srácokkal, de mindenki tudja, hogy ez az esemény fix, akinek módjában áll, ott van rajta. Jó hangulatú séta kerekedett idén is belőle, délután négy óra körül indultunk, és este kilencre értünk a Paripa Csárdához, ahol finom vacsora várt minket.

A hideg, a nagy szél és a sötét sem zavart minket, felszerelkeztünk mindennel, amire szükség lehetett, lapult a táskákban forralt bor és pálinka is.

A telihold fénye is segítette utunkat, és örültünk, hogy végre hó is volt. Bár január elején szoktuk teljesíteni a túrát, idén például Dombi Tibi miatt is tolódott, aki három hétig a törökországi edzőtáborban volt a Lokival – mondta el portálunknak a Csipa becenévre hallgató korábbi klasszis, akitől azt is megtudtuk, különféle szabályok is vannak ilyenkor, illetve bizonyos dolgokat mindenképp teljesíteni kell, azonban a részletekbe ezzel kapcsolatban nem akart minket beavatni.

– Mennek ilyenkor a sztorizgatások, jókat nevetünk, és mindig történik valami, amit egy év múlva felemlegethetünk. Még 2021-ben, a szigorú covid-szabályok idején például igazoltattak minket, ugyanis nem sikerült időben megérkeznünk, pedig akkor a kijárási korlátozás okán 20 óra után ugye nem lehetett az utcán tartózkodni. Idén a célhoz közeledve kissé kettészakadt a társaság, néhány emberben nagyon buzgott a versenyszellem, többen az élre törtek, ez is olyan lesz szerintem, amiről meg fogunk emlékezni a jövőben – fogalmazott Madar, aki már legalább hétszer letudta ezt a bizonyos 17 kilométeres távot.

