Fordulatos időszak van Mócsán Bálint mögött, hiszen előbb súlyos sérüléséből kellett felépülnie, majd azt követően újra játékba lendülnie, nemrég edzőváltáson is átesett klubcsapatával, s életében először behívták a magyar válogatott meccskeretébe is. Talán még a játékos is csak kapkodta olykor-olykor a fejét, de a nemzeti együttesben való részvétel olyan emlék lehet, melyet sosem fog elfelejteni. A Debreceni Egyetem csapatának kosarasa a Haonnak mesélt ott szerzett élményeiről. – Az egyik legnagyobb álmom vált azzal valóra, hogy az én nevem is szerepelt a szövetségi kapitány terveiben. Egyik edzés után értesültem a hírről, amelynek érthető módon rendkívül örültem. Igazából rövid időt tölthettünk most együtt, hiszen egy hét alatt lezajlottak a meccsek és az edzések. Kecskeméten tréningeztünk párat, majd onnan útnak indultunk Litvániába, ezt követően szombathelyi foglalkozások és a bosnyák meccs következett.

Remek hangulatban telt az egész hét, szerencsére hamar megtaláltam a közös hangot a társakkal, akik nagyon segítőkészek voltak. Könnyítette a helyzetemet, hogy sokukat ismertem már korábbról, de az is, hogy mindenki előtt közös a cél.

Hét nap alatt nem volt egyszerű dolgom, remélem, hogy a jövőben is számol majd velem a kapitány, s rá szeretnénk szolgálni a bizalmára. Remek fejezet ez az életemben, amelyre elmondhatatlanul büszke vagyok – mondta a sportoló.

Egy cél lebeg a szemek előtt

Sok élsportoló úgy szokott fogalmazni, hogy komoly karriert jelent, ha valaki nemzetét képviselheti egy-egy megmérettetésen. Mócsán Bálint szerint is nagyszerű visszajelzés ez, s a kosaras azt is elárulta, hogy egy hullámhosszon pendülnek, amely a jövőre nézve remek előjel lehet. – Nagyon pozitív közösségbe csöppentem, mindenki tudja, hogy pontosan mi a dolga.

A társakkal egytől egyig a maximumot adtuk ki magunkból, ez is a kulcsa a jó szereplésnek. Lépésről lépésre szeretnék haladni, a következő alkalommal még jobban bele szeretnék szokni a társaságba, s pontosan látni, hogy mi is a szerepem csapaton belül.

Természetesen ez egy változó dolog, hiszen ahogy telik az idő, úgy öregszik mindenki, és így akár mást feladatokat is be lehet majd tölteni. A közeljövőben nem hiszem, hogy az együttes magja változna, hiszen mindenki fiatal. Szeretnék hasznos tagja lenni a nemzeti csapatnak, minél többet játszani, nyáron pedig elkezdődik az olimpiai selejtező. Nem lesz könnyű dolgunk, de minden alkalommal a legjobb eredményre törekszünk, küzdünk a címeres mezért. Véleményem szerint ez nem is lehet kérdés, ha valaki a hazáját képviseli – nyilatkozta a kosaras, majd kiemelte: sosem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor első alkalommal pályára léphetett magyar színekben.

Nagy változások

Mócsán Bálint klubszínekben is mozgalmas időszakon van túl, hiszen a közelmúltban edzőváltás volt a DEAC-nál, s a debreceniek azóta láthatóan „könnyedebben” játszanak. A sportoló portálunknak nyilatkozott benyomásairól. – Őszintén szólva azt veszem észre, hogy felszabadultabb lett a hangulat, ahogyan ez a játékunkban is meglátszódik. Nyertünk azóta olyan találkozókat, amelyeken remekül játszottunk, olyanokat is, amiken nem brillíroztunk, s ez az, ami hiányzott a szezon első felében.

Szerencsére most beleállunk minden párharcba, nem görcsölünk és magabiztosan tudunk a nehéz szituációkban is döntést hozni.

Kitűzött célunk, hogy szeretnénk az első nyolcban végezni, amelyet nem látok elérhetetlennek, ha 110 százalékos teljesítményt tudunk nyújtani – zárta gondolatait a válogatott sportoló.

Orosz Krisztofer