Mozgalmas éve volt tavaly Szilágyi Rékának, többek között az Európa-bajnokságon is részt vett Münchenben, ahol negyedik helyen végzett. Az olimpiát is megjárt, hatszoros magyar-bajnok gerelyhajító a HAON-nak elmondta: összességében elégedett a 2022-es esztendővel, de immár gőzerővel készül az ennél is sikeresebb folytatásra. – Nem vagyok olyan típus, hogy egy jó eredmény után elégedetten hátra dőljek. Ennek ellenére azt mondom, tavaly jónak mondható évet zártam.

Külön kiemelném, hogy sikerült döntőt dobnom az Eb-n, de valamilyen szinten hiányérzet is maradt bennem, hiszen nem szereztem érmet. Ilyen az élet, viszont valószínűleg hogyha év elején azt mondják, hogy negyedik helyezett leszek, akkor aláírtam volna zokszó nélkül.

Ebben a tekintetben, és ilyen kontextusban nincs bennem hiányérzet. Sajnos a világbajnokságon nem tudtam indulni, mert a vírushelyzet miatt egyszerre rendezték a vb-t és az Eb-t, így utóbbi volt nálam fókuszban. Nagyon szerettem volna mindkét eseményen részt venni, de a szövetség arra a döntésre jutott, hogy Németországban jöjjön ki a csúcsformám – emlékezett vissza a Dsi Debrecen sportolója.

Spanyolországban is edzett év végén

Korántsem egyedülálló, hogy a felkészülés egy részét Magyarországtól távol végzik az élsportolók. Legyen szó akár a labdarúgásról, akár jelen esetben az atlétikáról, kellemes napsütésben, s nem forróságban, könnyen el lehet végezni olyan gyakorlatokat is, amelyeket hazánk éghajlata megnehezítene a téli hónapokban. Szilágyi Réka a Kanári-szigeteken töltött 11 napot a tavalyi év végén, ahol nem a szórakozásé volt a főszerep. – Semmiféle olyan jelzőt nem használnék, mint például a nyaralás. Már 2022 októberében elkezdtük az alapozást az idén augusztusban esedékes világbajnokágra, így mondhatni gőzerővel edzek jelenleg is.

Az én sportágam is olyan, hogy a hazai időjárás ebben az időszakban nem túl ideális a tréningekre, így esett a választás Spanyolországra. Mindenképpen olyan helyre szerettünk volna menni, ahol tudunk fókuszálni a technikai dolgokra, a mozgásokra és természetesen a jó idő sem volt mellékes tényező.

Tizenegy napot voltunk Tenerifén, úgy érzem, remekül sikerült a tábor. Minden körülmény adott volt ahhoz, hogy az előre eltervezett gyakorlatokat el tudjuk végezni – mondta a gerelyhajító.

Önmagát szárnyalná túl

Sokszor előfordul a sportolók életében, hogy olyan mértékű elvárásokat támasztanak maguk elé, amelyek a legtöbb esetben a lehetetlen kategóriába sorolhatók. Szilágyi Réka ezzel ellentétben lépésről lépésre szeretne haladni, s elmondása szerint legnagyobb célja, hogy önmaga – 62 méter 45 centi – rekordját megdöntse. – Mindig a saját legjeimet szeretném túlszárnyalni. Folyamatosan edzésben vagyok, jól érzem magam, így minden tőlem telhetőt meg fogok tenni ennek érdekében.

Nem vagyok az a típus, aki konkrét helyezéseket állít fel célként maga elé, hiszen nem minden esetben ez a legfontosabb tényező. Számomra az számít, hogy fokozatosan fejlődjek és a majdnem 63 méteres egyéni csúcsomat döntsem meg.

Amennyiben ez sikerül, megtörtént az előrelépés, s ekkor lennék elégedett. Egyértelmű, hogy a világbajnokságon szeretnék minél szebb eredményt elérni, de ehhez még sokat kell dolgoznom – zárta gondolatait a debreceniek atlétája.

Szilágyi Réka idei programja még nem teljesen ismert, viszont annyi biztos, hogy tavasszal már láthatják versenyezni az atlétika szerelmesei.

Orosz Krisztofer