Finoman fogalmazva sem volt elragadtatva őszi szezonjuktól a vármegyei labdarúgó megye I.-ben szereplő Kaba edzője. Tóth Péter egylete 15 fordulót követően a tabella 12. helyéről várhatja a folytatást, a kabaiak mérlege öt győzelem mellett egy döntetlen, és kilenc vereség, teljesítményük 16 pontot „hozott a konyhára”.

Szűk a keret

– A nyári felkészülésünk elég felemásra sikerült, ugyanis munkahelyi, és egyéb elfoglaltságok miatt igencsak gyér volt az edzéslátogatottságunk. Jobb szereplést vártunk a fiúktól, pláne a 2021/22-es bajnoki idény eredményei után, de összességében, a belefektetett munka alapján reális a jelenlegi pozíciónk. A gólvágóink eddig nem tudtak úgy termelni, mint az előző kiírásban, de reméljük, ezen a téren is lesz előrelépés. A nyáron igazolt fiataljaink közül akadt, aki rögtön az első meccsén megsérült, és nem is tudott már játszani, de a maródiak listája folyamatosan népes volt, ez is nehezítette a helyzetünket. A felkészületlenségünkből adódóan a begyűjtött lapjaink száma is magas lett, a sárgák és a pirosak terén is, erőnk hiányában szabálytalankodásokkal próbáltak kompenzálni játékosaink. Pedig jól indult az őszi idényünk, a jó erőkből álló, és jó úton haladó Hajdúböszörményt a kupában és a bajnokságban is legyőztük, ráadásul saját otthonukban. Ám az idő előrehaladtával kezdtünk elfogyni, és az eredmények sem úgy jöttek, ahogy bíztunk benne – mondta el érdeklődésünkre Tóth Péter, a Kaba mestere.

Megtudtuk, a kabaiak e hét kedden kezdték meg az alapozást a tavaszi idényre, most hétvégén részt vesz a csapat Derecskén a Nagypályások Kispályás Tornáján, majd pedig öt hét alatt öt edzőmeccs vár még rájuk a tréningek mellett.

– Igazolni nem egyszerű, pláne télen, nagyon úgy tűnik, szűkös kerettel vágunk neki a folytatásnak. Ezzel együtt meggyőződésem, hogy több van a fiúkban annál, amit eddig mutattak. Ha többen és többet tudnak járni edzésre, akkor reménykedhetünk egy szebb folytatásban.

Még semmi sincs veszve, sok van még hátra, az első nyolcba jó lenne odaérni, ami teljesíthető is.

Ugyan a sorsolásunk nem a legkedvezőbb, ám ezzel nincs mit tenni, meg kell nyomnunk majd az első pár találkozót, mert roppant fontos a jó rajt. A csapatunk egyébként összetartó, jó a társaság, és annak érdekében, hogy ezen a téren is tovább fejlődjünk, különböző csapatépítő programokat tervezünk a jövőben. Nem mondok meglepetést azzal, milyen fontos a nézők biztatása, szerencsére Kabán szeretik a focit, de reméljük, a jó idő és a jó teljesítmény még több embert csalogat majd ki az összecsapásainkra – fogalmazott a szakember.

A Kaba számára idegenben indul majd a pontvadászat második felvonása, február 18-án a jelenlegi ezüstérmes Hajdúnánás otthonában lesz jelenése a Tóth-gárdának.

HBN