A 2022-ben siketlimpiai ezüstérmet szerző, a siketek világranglistáján második, a hazai férfi összevetésben pedig 10. helyen záró Máthé Gábor számára az új esztendő még az eddigieknél is izgalmasabb kihívásokat tartogat. A DEAC teniszezőjének titkos nagy álma válhat valóra január 27–29. között Melbourne-ben – írta kedden a deac.hu.

Temesvári Andrea tanítványa meghívást kapott az év első Grand Slam-tornájára, és az Australian Open második hétvégéjén résztvevője lehet annak a versenynek, amelyen a világ legjobb nyolc női, illetve férfi siketteniszezője mutatja be tudását a nagyvilágnak – írja a tenisz-palya.hu.

Máthé Gábor a háromnapos mini viadalon férfi egyesben és párosban egyaránt kipróbálhatja majd magát a melbourne-i ikonikus kemény pályákon, s reméli, hogy a maximumot fogja tudni nyújtani. Ez utóbbi egyébként korántsem szokatlan az ő esetében, hiszen a debreceni teniszező bárhol is indul, a lehető legjobb teljesítmény elérésére törekszik. – Hatalmas kalandnak ígérkezik az ausztráliai túra, nagy izgalommal és lelkesedéssel várom a részvételt – mondta a DEAC 37 éves versenyzője. – Számomra biztosan életre szóló élmény lesz az Australian Open, a siketek teniszezői számára pedig történelmi pillanat. A kerekesszékesek versengése már egy ideje a hivatalos program része, remélem, hogy ez a bemutató torna is annak az előjele, hogy a siketeket is hamarosan felveszik a műsorba.