A magyar női ökölvívó-válogatott a Nations Cup elnevezésű, nagy nemzetközi tornával nyitotta az új esztendőt. A szerbiai Zomborban immár tizenkettedik alkalommal megrendezett esemény hagyományosan az év első felnőtt ökölvívó megmérettetése. Ebben az esztendőben is erős csapatok vettek részt rajta, de az indulói létszám ezúttal egy kicsit kisebb volt, mint tavaly.

A magyar válogatott így is erős ellenfelekkel szemben készülhetett a versenyen, amelyen végül öten is aranyérmet szereztek, köztük a DVSC Boxing-os Komjáthi Nóra, aki az ifjúsági kategória 75 kg-os kategóriájában nem talált legyőzőre. A debreceniek másik indulója, Hajdú Annamária is dicséretet érdemelt, hiszen súlycsoportjában bronzérmet szerzett.

Hajdú Annamária (balról) és Komjáthi Nóra

Forrás: DVSC Boxing

Salánki László tanítványai közül ketten voltak ott Zomborban, ők is kiválóan szerepeltek. A sokszoros magyar bajnok Nagy Tímea ezúttal a felnőttek 75 kg-os mezőnyében mérette meg magát, és a fináléban döntő fölénnyel diadalmaskodott bosnyák ellenfelével szemben. Szintúgy aranyérmes lett Turbucz Klaudia, aki szlovák riválisával szemben bizonyította, hogy a 70 kg-os súlycsoport is fekszik neki.

Nagy Tímea (balról) és Turbucz Klaudia

Forrás: Salánki László-archív

HBN