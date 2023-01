Bernáth Attila 2018-ban ifjúsági Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, 2019 februárjában élete első felnőtt versenyét, a Bocskai emlékversenyt meg is nyerte. A 2021-es belgrádi világbajnokságon a legjobb tizenhatig jutott, és ott egy nagyon szoros mérkőzésen a későbbi bronzérmes, U22-es Európa-bajnok orosz Ahtem Zakirov ellen kapott csak ki. A 2022-es jereváni Európa-bajnokságon hasonlóan járt, a későbbi győztes spanyol Martin Molina állította meg egy emlékezetes mérkőzésen. Attila tavaly kitett magáért, nemzetközi tornagyőzelmekkel jelezte, szépen halad előre. Megnyerte a Bocskait, és az év megkoronázásaként –amelyről portálunk is beszámolt –, felnőtt magyar bajnok lett, nagy hazai riválisát Virbán Martint legyőzve. Immáron rutinosabban, tudatosabb felkészülést folytatva, képes lehet sokkal nagyobb eredményekre a felnőtt mezőnyben is, 2023 elhozhatja számára az áttörést.

A DVSC Boxing öklözőjének első fontos idei megmérettetése a nemzetközi edzőtáborokat követően a február 7. és 13. között zajló 67. Bocskai István Emlékverseny lesz hazai környezetben.

„Az ünnepek remekül teltek, egy kicsit tudtam a családdal együtt lenni, és szerencsére elkerült minden sérülés is – szólaltatta meg a Magyar Ökölvívó Szakszövetség Bernáthot. – Az év első pár napja nehezen indult, de 80-90 százalékban el tudtam végezni azt a munkát, amelyet Bertók Róbert szövetségi kapitány küldött nekem.

Január 16-ától február 3-ig a tatai edzőtáborban vagyunk, a franciákkal, a norvégokkal, a svájciakkal, és még érkeznek hozzánk a litvánok is a felkészülés utolsó szakaszára.

Sajnos többen nem tudtak hozni partnereket a kisebb súlyokban, így a hazai társakkal gyakorlok. Sok futással kezdtük meg a felkészülést, úgy érzem remekül mennek a gyakorlatok, nagyon hasznosan töltöm ezt az időszakot. Természetesen meg akarom nyerni a Bocskait, de igazából a kvalifikációs versenyre szeretném megmutatni minden tudásom, ott akarok 100 százalékos formában lenni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó mezőny lesz Debrecenben, és bízom benne, ázsiai ellenfelekkel szemben is tudok majd bokszolni. A Bocskai egy állomás az Európa Játékok felé vezető úton, és nagyon várom már, hogy a világ legjobbjai ellen is ringbe léphessek idén. Szembe akarok nézni mindenkivel, és megmutatni, hogy beértem a felnőtt mezőnyben is.” – mondta Bernáth Attila.

HBN