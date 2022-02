A helyi közönségkedvenc ellenfele az ugyancsak 22 esztendős angol Hamza Mehmood volt. Az ifjúsági Európa-bajnok hajdúsági öklöző agresszívan kezdett, szigetországi ellenfele igyekezett többször is lefogni. A második menetet is jól nyitotta a gyorsan tűzbe jött közönség által hajtott magyar, beugratásokkal, alapállás váltásokkal hozta zavarba ellenfelét. A brit edzői érezték, hogy nem állnak jól, ezért az utolsó menetben ráküldték tanítványukat a Szocsi becenévre hallgató magyarra, aki leszámítva néhány nehezebb pillanatot, szépen megoldotta ezt is és végül egyhangú pontozással győzött, azaz Bocskait nyert!

Forrás: Kiss Annamarie

A DVSC bokszolója fáradtan, de boldogan nyilatkozott a Naplónak a meccs után közvetlenül: – Boldog vagyok, hiszen nagyon meg akartam nyerni a Bocskait. Nagy nyomás volt rajtam, mert én az a fajta bunyós vagyok aki minél több meccset akar vívni, és nehéz volt kivárni a döntő napját. Ráadásul, bár ismerem a nemzetközi mezőnyt, erről a srácról pont nem tudtunk semmit. Szabó Titusz edzővel átbeszéltük a taktikát, kérte, ne nyeljek be feleslege ütéseket, ez sajnos nem mindig sikerült. A harmadik menetben rám küldték a srácot, de éreztem, hogy megvan a győzelem. A védekezésem sokat fejlődött az utóbbi időszakban, amit köszönök a klub- és a válogatott edzőknek - mondta Bernáth Attila.

MSZ