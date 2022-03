A DVSC-s Bernáth Attila nem került a legjobb négy közé a horvátországi U22-es ökölvívó Európa-bajnokságon, miután a szerb Omer Ajetovics megosztott pontozással legyűrte őt a negyeddöntőben, szombaton, számolt be a dvscboxing.hu.

A cikk szerint Bernáthnak meggyűlt a baja a kiválóan kontrázó ellenféllel: a meccs egészében a debreceni öklöző ment előre, beszorította többször a sarokba Ajetovicsot, meg is sorozta őt, ám olykor szabadon hagyta magát, és a szinte végig csak a DVSC-s akcióira reagáló rivális is betalált nem egyszer.



Az első és a második menetet is 4-1-re nyerte a szerb, a harmadikat viszont 3-2-re hozta Bernáth, így ha szorosan is, de kikapott a DVSC kesztyűse.