A DVSC Schaeffler női kézilabdázói szombaton délután 34–33-as győzelmet arattak a Vác felett. Az összecsapás merőben hasonlított a hét közben Siófokon kilenc gólos előnyről elveszített meccsre. Ezúttal nyolccal ment a Loki a második félidőben, viszont a Vác visszajött, de a balatoni gárdával ellentétben utol már nem érte a debrecenieket.

A találkozót követően Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler vezetőedzője értékelte a látottakat. – Sajnos ez nálunk már tendencia, hogy nem tudjuk megnyerni a meccseket, akkor amikor meg lennének rá a lehetőségeink. Nagy fordulatot vett a meccs, amikor Bukovszky Anna elkezdett remekül védeni, nálunk viszont nem nagyon jöttek a védések, ez természetesen összefügg a védekezéssel is.

Hornyák Dóra kiesésével kapcsolatban keressük azt az új szerkezetet, új felállást, ami sikeres lehet a védekezést illetően és ehhez idő kell.

Ha megnézzük az eddigi eredményeinket, akkor láthatjuk, hogy nem szoktunk 33 gólt kapni egy meccsen. Sőt, korábban még egy alkalommal sem lőttek nekünk 30 felett – mondta a szakember a csapatkapitány hiányára utalva.

A tréner továbbra is értetlenül áll az előtt, hogy miért maradnak ki alaposan kidolgozott helyzetek a mérkőzés azon időszakaiban, amikor már le lehetne zárni a meccset. – Nem mennek be az átlövések, sem a ziccerek és ezzel magunkat hozzuk nagyon nehéz helyzetbe. A végén is olyan fegyelmezetlenségeket csináltunk egy megnyert meccsen, hogy még inkább felhoztuk az ellenfelet.

Vannak problémáink, ezekről beszélnünk kell és próbálni változtatni rajtuk. Nagyon remélem, hogy sikerül, mert egyébként látszik, hogy a csapatban van lendület és tudunk jó periódusokat produkálni.

Ilyen hullámvölgyeket azonban nem engedhetünk magunknak senki ellen – fogalmazott határozottan.

Az összecsapáson hét gólt szerezve Planéta Szimonetta volt a legeredményesebb debreceni játékos – a meccs végére derült ki, hogy milyen fontosak is voltak ezek a találatok. Az átlövő kihangsúlyozta, hogy mennyire fontosnak tartja, hogy megvan a két pont.

– A szerdai, drámai vereségünket követően nagyon szerettem volna, hogy ezúttal nyerjünk. Remélem ezt lehetett is érezni rajtunk

– fogalmazott, majd ő is kiemelte, hogy Hornyák Dóra hiányát meg kell, hogy oldják. – Azon kell dolgoznunk, hogy a két félidő nagyjából kiegyenlített legyen, hogy ne szaladjunk bele ilyen hullámvölgyekbe, legutóbb és most is. Szinte ugyanaz történt, ami szerdán is: a második félidőben a hármas védekezésünk nem úgy működött, mint az elsőben, és a kapusaink sem tudtak segíteni.

Ahogy jött fel a Vác, mi egyre jobban stresszeltünk és ezen változtatnunk kell. Nekünk az ilyen szituációkban is nyugodtnak kell maradnunk

– hangsúlyozta a Loki játékosa.

A DVSC Schaeffler csütörtökön délután a NEKA vendége lesz a bajnokságban.

Bakos Attila