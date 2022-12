A DVSC Schaeffler női kézilabdacsapata szerda este a Siófok vendége volt az NB I. 6. fordulójában. A találkozó rosszul kezdődött debreceni részről, hiszen az első percben Hornyák Dóra egy leérkezést követően súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett. A folytatásban egy darabig fej-fej mellett haladtak a csapatok, azonban a Loki ritmust váltott és folyamatosan elszakadt a hazaiaktól, a szünetre 18–10-es vendég vezetésnél mentek a felek. A második félidő elején után már kilenccel vezettek Szilágyi Zoltán tanítványai, ezt követően viszont hatalmas fordulat állt be.

A DVSC sorra kapta a két perces büntetéseket, a hazaiak pedig negyed óra alatt teljesen visszajöttek a meccsbe. Sőt, az utolsó öt perchez érve már a Siófok vezetett és meg is tartotta előnyét, 28–26-ra megnyerve a meccset.

A találkozót követő sajtótájékoztatón elsőként Szilágyi Zoltán, a Loki vezetőedzője gratulált a Siófoknak, majd értékelte a látottakat. – Nagyon nehéz ilyenkor megszólalni, mert egy már megnyert mérkőzést veszítettünk el. Az első félidő számunkra parádés volt, a másodikban pedig érthetetlenül megálltunk. A helyzeteink akkor is megvoltak, de sok tiszta ziccert hagytunk ki és felkínáltuk a hazaiaknak ezáltal a lehetőséget a felzárkózásra, akik nagyon jól éltek ezzel.

Csak magunkat okolhatjuk, hogy egy ilyen szépen felépített összecsapást így elrontottunk – fogalmazott a szakember.

A DVSC Schaefflertől a válogatott szünetben távozott Karina Jezsikava, aki anyai örömök elé néz. A helyére Jovovity Jovana, szerb-magyar kettős állampolgárságú átlövő érkezett a Budaörstől. A fiatal játékos nagyjából két hónapja vakbélműtéten esett át, ezért még nincsen 100 százalékos fizikai állapotban, de az MTK ellen már pályára léphetett, ezúttal pedig megszerezte első góljait is piros-fehérben: az első félidőben három, a másodikban két alkalommal talált be. A meccs után ő is értékelt.

Jovovity Jovana | Forrás: DVSC kézilabda

– Valóban nagyon nehéz ilyenkor mit mondani. Nagyon sajnálom ezt a vereséget, mert ennek a klubnak mindig nagy céljai vannak, az összes mérkőzéshez úgy állunk, hogy meg kell nyerni. Persze benne van, hogy pontokat veszítsünk, de ezúttal a kezünkben volt a győzelem. Az öltözőben a szünetben megbeszéltük, hogy úgy folytatjuk mintha 0–0 lenne, szerintem nem is úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy már megnyertük ezt a bajnokit, de a pályán mégsem ez látszott.

Sok buta hibánk volt, folyamatosan emberhátrányban voltunk, úgy pedig nagyon nehéz kézilabdázni, főleg a jó erőkből álló Siófok ellen

– fogalmazott a Loki átlövője. Hozzátette, rendkívül csalódott, de menniük kell tovább, mert sok feladat vár még rájuk.

A Lokinak gyorsan magához kell térnie a Siófokon kapott pofonból, hiszen szombaton délután 17 óra 15 perctől ismét pályára lép a csapat, akkor a Vác látogat a Hódosba.

Bakos Attila