A Debreceni VSC labdarúgócsapata augusztus elején jelentette be, hogy bővül a csapat: Szebeni István, a TV2 műsorvezetője kommunikációs és PR-vezetőként csatlakozott a klubhoz. A televíziós szakember kapcsán korábban is nyílt titok volt, hogy elkötelezett Loki-szurkoló, de néhány hónapja már a munkájával is segíti a DVSC-t.

Szebeni István az elmúlt időszakról nyilatkozott portálunknak. – Nagyon örültem, amikor adódott a lehetőség, hogy tevékenyen is részt vehessek a klub életében. Kifejezetten szimpatikus volt az a terv, amit a klub új vezetői megálmodtak, és nagyon fontosnak tartom, hogy a város is abszolút partner ebben. A célunk, hogy kialakuljon megint az a nagy „Loki-család”, ami anno az Oláh Gábor utcai időszakot jellemezte.

Úgy érzem, hogy a szurkolókkal jó kapcsolatot ápolunk, nagyon büszke vagyok rájuk, mert a Nagyerdei Stadionban van a második legmagasabb átlagnézőszám az idei szezonban, és idegenbeli meccseken is rendre szép számmal ott vannak a mieink

– mondta.

A szakember a terveikkel kapcsolatban megjegyezte, hogy mindenhez idő kell. – Ike Thierry Zaengel elnök úr is elmondta, hogy a célok nagyjából 5 százalékát értük még el. Tudom, hogy sokszor a drukkerek könyökén jön ki, hogy a türelmüket kérjük, de tényleg egy építkezési folyamatban vagyunk. Egy ilyen mérföldkő a Villarreallal kötött megállapodás, ami a debreceni utánpótlás tekintetében rendkívül fontos – emelte ki.

Szebeni István | Forrás: Hajdú-bihari Napló-archív

Szebeni István büszke arra, hogy a „Loki”, – ahogy ő fogalmazott – még mindig egy hívószó.

– Nagyon jó példa erre, hogy a címvédő Ferencvárosnál az átlaghoz képest jóval magasabb volt a nézőszám, amikor a mieinket fogadták. Az ellenfél közönsége is kíváncsi arra a csapatra, amelyikben többek között Dzsudzsák Balázs, Varga József és – most már nyugodtan említhetem – Baráth Péter futballozik.

A kommunikációs vezető kiemelte, hogy a kritikákat meghallják a klubnál és igyekeznek is rájuk reagálni. Szeretnének mindent a legjobban csinálni, hogy visszakerüljön a DVSC arra szintre, ahová való.

A szakember „szurkolói szemmel” úgy látja, hogy jót tett a csapatnak Szrdjan Blagojevics érkezése. – Egy higgadt, jól felkészült tréner és remek ember. Nagyon bízom benne, hogy meglesz a gyümölcse annak a munkának, amit ő elkezdett – mondta.

Szebeni Istvánt a munkája és a családja is már hosszú évek óta Budapesthez köti, de próbál minél több időt Debrecenben tölteni.

– Az összes hazai és idegenbeli találkozón ott vagyok, illetve igyekszem a lehető legtöbb edzésre is eljutni.

Folyamatosan ingázok a két város között, de ez édes teher. Ráadásul azokat a telefonhívásokat el tudom intézni út közben, amikre amúgy nem jutna idő. Egyébként pedig Budapesten is rendszeresen folytatok olyan beszélgetéseket, amin keresztül próbálom a klub támogatóinak számát növelni – árulta el.

Az akadémián kívül a televíziós műsorvezető is próbálja biztosítani az utánpótlást, hiszen nemrég kapott tőle a kisfia egy stoplis cipőt, aki talpig DVSC-szerelésben rugdossa a labdát otthon. – Már mondtam neki, hogy van a Loki, és minden más.

Ügyesen meg is tanulta, hiszen amikor a lengyelek játszottak a vb-n a piros-fehér szerelésükben, akkor rájuk mutatott és mondta, hogy ő a Lokinak szurkol

– osztotta meg velünk Szebeni István.

Bakos Attila