Az sem könnyítette meg a hajdúságiak helyzetét, hogy a mérkőzés napján még a csapat zöme 9 játszmát játszott az U20-as bajnokságban. Ráadásul az egyik legponterősebb játékosuk dereka a meccs előtt becsípődött - olvasható a csapat közleményében.

A találkozó Tóth Kinga tragikus elvesztése miatt egy perces gyászszünettel kezdődött. A hazai szurkolók adózva a debreceni játékos emlékének feketébe öltöztek, a vendégjátékosok pedig fekete gyászszalagot viseltek.

A találkozó elején felváltva szereztek pontokat az ellenfelek, de aztán a hazaiak átvették a játék irányítását és 10:6-ra elhúztak. Egy vendég időkérés után 11:10-re, majd 14:13-ra még feljöttek a lelkesen játszó vendégek, de aztán kinyílt az olló és zömében Dani Laura támadásaival megnyerte a kezdőszettet a BVSC-Zugló.

A második játékrészt is a fővárosiak kezdték jobban, már 4:1-re is vezettek, de ekkor még Juhász Flóra pontjaival 4:5-re megfordították az állást az elvesztett csapattársukért is küzdő, könnyes szemmel játszó vendégek. Ezt követően a jelentős magassági és ütőerő fölényben lévő hazaiak ismét magasabb fokozatra kapcsoltak és megduplázták előnyüket.

A harmadik szettben 12:12-ig tartotta magát a vendégcsapat, aztán 4 pontos előnyre tettek szert a hazaiak. A mérkőzés utolsó részében a debreceniek edzője úgy döntött, hogy minden játékosának játéklehetőséget ad. A bejövő játékosok éltek is a lehetőséggel, minden kezdő- és cserejátékos mutatott be szép megmozdulásokat, de végül a mérkőzést szettveszteség nélkül a BVSC-Zugló nyerte.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb december 17-én (szombaton) 18 órai kezdéssel játszik a DSZC Beregszászi Pál Technikumban, ahol a Gödöllői Röplabda Clubot fogadja.