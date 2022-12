Miskolc lesz a házigazdája a felnőtt országos bajnokságnak, amelyet szerda és szombat között rendeznek, és az év utolsó fontos eseménye lesz. A megmérettetés kapcsán a MÖSZ bemutatja az esélyes versenyzőket, természetesen közéjük tartozik a tizennégyszeres magyar bajnok Nagy Tímea is, akinek jó esélye van az újabb rekorddöntésre.

Forrás: Magyar Ökölvívó Szövetség

Salánki László tanítványa 2010-ben és 2012-ben is bronzérmes volt a női világbajnokságon, és tizenkettő esztendővel első sikereit követően ismét egy kiemelkedő eredménnyel jelentkezett a nemzetközi mezőnyben idén. Nagy Timi tizenötödik magyar bajnoki címét szeretné megszerezni a szerdán országos bajnokságon.

Az idei Európa-bajnokságon bronzérmet szerző versenyző a másodvirágzását éli, a női világbajnokságon is bizonyította, hogy 81 kilóban közel van a világ legjobbjaihoz.

Egy súllyal lejjebb, 75 kilóban szerepel ezúttal a felnőtt magyar bajnokságon, és természetesen a fő esélyese a súlycsoportnak.

„Az Európa-bajnokságról hazaérkezve nem állt meg a felkészülés, néhány nap pihenő után ismét edzésbe álltam. Idén az országos bajnokságon 75 kilóban indulok, mert szeretném a következő évet az olimpiai kvalifikációnak szentelni. Semmilyen sérülés sem hátráltatott, súlyom rendben van, és a felkészülésem remekül sikerült. A felkészülés nagyon bonyolult nálam, egy éve masszőrként is dolgozom, valamint edzéseket is tartok.

Átlagosan a napi három masszázs, valamint három személyi-, és egy-két csoportos edzés mellett készülök fel a versenyekre.

A délelőtti edzésemet az időbeosztásomhoz próbáltuk igazítani, a délutáni időpontja adott, ott nekem kellett alkalmazkodnom. Természetesen a legfontosabb a boksz mellett, hogy a kislányom semmiben sem szenvedjen hiányt, próbálok minél több időt vele tölteni. A csoportos edzéseken ő is részt szokott venni, heti kétszer közösen járunk úszni, együtt szaunázunk, így a felkészülésemnek ő is aktív részese. Nagyon bízom benne, hogy lesz két-három mérkőzésem az idei országos bajnokságon. 2023-ban a női világbajnokságon, valamint a kvalifikációs tornán, az Európa Játékokon is szeretnék indulni” – árulta el terveit Nagy Tímea.

HBN