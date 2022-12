Hajdú-Bihar megyében nincs leány bajnokság, így a Balmazújvárosi FC leány labdarúgó csapata Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szerepel a 9 csapatos U17-es bajnokságban – áll az együttes a Naplónak küldött hírlevelében. Az idei csapat a tavalyi megyei U15-ös bajnokcsapatra épül, néhány új igazolással kiegészülve. A bajnoki rajt előtt edzőtáborral készültek a játékosok a megmérettetésre. Ráadásul eredményesen, hiszen minden őszi mérkőzésüket megnyerték, nagyrészt meggyőző fölénnyel, a 8 találkozón 39 rúgott gólra mindössze 4 kapott érkezett „válaszul”. Nem meglepő, hogy a góllövő lista első és második helyezettje is a BFC játékosa: Kaszás Dorina 12, míg Kéri Kinga 9 góllal.

Forrás: Balmazújvárosi FC

Eredményességük mellett szép játékot is mutatnak, amit az ellenfelek edzői is elismernek, dicsérnek. A csapat nem csak Balmazújvároson élő lányokból áll, akad közöttük Bárándról, Püspökladányból, Nagyhegyesről, Hajdúnánásról is játékos.

A csapat gerincét a hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában futó „Nálunk a lányok is labdába rúghatnak” elnevezésű projekt által felfedezett gyerekek adják.

A bajnoki mérkőzések mellett tavalyi szezonban és az ideiben is több lány vett részt a Magyar Leány Utánpótlás válogatott Keleti Régiójában, az úgynevezett MLSZ-Pilot programban. Komoly „kérői” is vannak a szép sikert elért csapat tagjainak, hiszen a Nyíregyházi Spartacus, a Diósgyőri Akadémia, az FC Hatvan mellett a Ferencvárosi TC Akadémiája is szívesen látna több játékost a soraiban.

