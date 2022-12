Megyei II. osztály, Déli csoport, 15. forduló

SRE Komádi – Nagyrábé Petőfi SK 1-7 (0-3)

50 néző. Vezette:Pál G. (Kriston T., Árva A.)

Komádi: Puskás Cs.-Kirimi P., Tóth L. (Papp B.), Seprenyi K., Varga L., Kóti R., Kóti P. (Nagy J,), Nagy I., Aburdán A.(Kóti J.), Simon S., Varga L. (Szalai F.). Vezetőedző: Puskás Sándor

Nagyrábé: Jónás B. - Vénig A., Sipos R. (Bacsó A.), Kiss B., Szőke M., Faragó B., Mészáros I. (Bende T.), Szőke A.(Ötvös S.), Balás G., Kovács A., Füleki B. (Szabados M.). Vezetőedző: Bende Tibor

Gól: Nagy J. Ill. Balás G. (4), Kiss B., Faragó B., Bacsó A. Jók: mindenki, ill. mindenki. Ifi: 0-3

Puskás Sándor: Gólgazdag mérkőzésen az ellenfél akarata érvényesült. Gratulálunk nekik, megérdemelten győztek! Ennek ellenére a csapatomnak is gratulálok, mert a nagy különbség ellenére sem adták fel és próbáltak futballozni.

Bende Tibor: Az alapok rendben voltak. A játékban ugyan akadt még hiba, de megérdemelt győzelmet arattunk. Furcsa ősz van mögöttünk, sajnos a három vereség hazai pályán beárnyékolja szereplésünket, azonban napnyugtakor ennek ellenére is a tabella első helyen állunk. Úgy gondolom, ha sikerül állandosítani azt a teljesítményt, amire ez a gárda egyénileg és csapatként is képes, jó esélyünk lehet megőrizni ezt a pozíciót. U19-es alakulatunk is sikerrel vette a mai akadályt, és a dobogó második fokán telelhetnek, amihez gratulálok nekik! Véleményem szerint ez megmutatja, Nagyrábén van jelen és jövő is. Köszönöm mindenki munkáját, játékosok, vezetők, technikai személyzet tagjai, akik segítettek minket az ősz folyamán! Faragó Bencének sok sikert kívánunk a külföldi kalandhoz! Kellemes ünnepeket, tartalmas pihenest kívánok mindenkinek!

Ebesi SBKE – Loki Focisuli Debrecen KSE 3-1 (2-0)

60 néző. Vezette: Hajdú I. (Kiss B., Pintér Á.)

Ebes: Kálmán N. (Papp V.) - Csizi R., Zsíros Á. (Csuka T.), Kuntz D., Forgó A. (Sánta M.), Mészáros T. (Nagy P.), Fodor N., Andirkó I., Leiter B. (Takács Zs.), Szabó I., Sándor R. (Bartha G.). Játékosedző: Kiss Norbert

Loki Focisuli: Selyem B. - Kevert B., Dobrán Cs., Nagy R., Tóth B., Cseppentő F., Kecskés J., Lázár R., Hársfalvi P., Ocskó G., Győri A. Vezetőedző: Nagy Róbert

Gól: Mészáros T. (2), Kálmán N., ill. Komlósi P. Jók: Mészáros T., ill. senki. Ifi: 1-4

Kiss Norbert: Ezidáig nem nyilatkozott.

Nagy Róbert: Részünkről hálistennek vége a szezonnak, egy borzasztó rossz félév van mögöttünk, de bízunk a szebb jövőben. Jó pihenést kívánok minden játékosnak, edzőnek! Köszönjük a korrekt játékvezetést a mai mérkőzésen!

Báránd KSE – Konyári SE 4-3 (3-3)

50 néző. Vezette: Juhász D. (Katona L., Szűcs L.)

Báránd: Kovács B. - Szabó L., Sárközi L., Pál I. (Láposi T.), Csóka G. (Bakonszegi M.), Horváth Á. (Tarpai Gy.), Taricska G. (Kuhajda A.), Novák L., Török Zs., Nagy Z., Kiss T. (Mester N.). Vezetőedző: Bodó Lajos

Konyár: Nógrádi I. - Csuka Zs., Lakatos R., Tóth L., Orbán A. (Lakatos G.), Urbán P., Erdelics T., Tamási G., Tamási S.(Farkas T.), Makula I., Rézműves K. Vezetőedző: Czibere Tibor

Gól: Novák L. (2), Csóka G., Bakonszegi M., ill. Lakatos R., Lakatos G. Jók: senki, ill. mindenki. Ifi: 0-2

Bodó Lajos: A múlt heti nagy pofon után sikerült talpra állnunk és egy változatos, jó iramú mérkőzésen, ahol mindkét csapat a győzelemre törekedett, a végjátékban mi kerültünk ki győztesen. Gratulálok Czibere Tibi barátomnak és csapatának!

Czibere Tibor: A gólváltásból mi jöttünk ki rosszul.

Nádudvari SE – Blondy FC Esztár 1-1 (1-1)

50 néző. Vezette: Gálfi F. (Gulyás S., Lévai Z.)

Nádudvar: Simon R. - Horváth A., Székely Z., Cseke Zs., Puskás R., Bodnár N., Czirbusz B., Kovács L., Czidor R., Kiss L., Nagy G. Vezetőedző: Gere Csaba

Esztár: Gurzó B. - Mándi L., Kun I., Pellei E., Tóth J., Balogh B., Sándor D., Halász B., Szilágyi Cs., Fekete Sz., Bence I. Vezetőedző: Vajas Vera

Gól: Czidor R., ill. Tóth J. Jók: Gurzó B. Ifi: 13-0

Gere Csaba: Mindkét gárda a győzelemre hajtott. Helyzetek voltak itt is, ott is, bár nekünk több. Véleményem szerint amelyik csapat betalált volna a második félidőben, az meg is nyeri azzal az egy góllal. Igaz, az utolsó húsz percben mindketten a csapatkapitányaink nélkül voltunk kénytelenek a csapatunkat irányítani, a játékvezető meggondolatlanul megtette nekünk ezt a szívességet, hogy megtehessük ezt. Jó pihenést kívánok mindenkinek, aki a labdarúgásban bármiféle szerepet vállalt az idén! Februárban folyt. köv.

Vajas Vera: Huszonkét ember nem hazudik. Flóriánnak ajánlanék egy harmincórás továbbképzést a Hogyan vegyünk vissza az arcunkból tanfolyamon.

Földes KSE – Nagyhegyesi SC 1-3 (1-2)

40 néző. Vezette: Varga Gy. (Vadon T., Puskás Z.)

Földes: Horváth Zs. - Vincze Cs., Faragó Gy., Mező R., Balogh M., Rusznyák Zs., Pocsai G., Vincze N. (Papp Z.), Balku T., Bernáth I., Orsó A. Játékosedző: Mező Bence

Nagyhegyes: Marton A. - Bajusz R., Szabó Z. (Bak Z.), Oláh G. (Magyar L.), Oláh S., Szabó B., Veres N., Ispán J., Karika M., Erdélyi Zs. (Rapcsák L.), Hegedüs I. (Bíró M.). Vezetőedző: Plókai Mihály

Gól: Balogh M., ill. Bajusz R., Veres N., Erdélyi Zs. Jók: senki, ill. Marton A., Karika M., Veres P. Ifi: 2-10

Mező Bence: Ezidáig nem nyilatkozott.

Plókai Mihály: A csapatnak gratulálok a győzelemhez! A játék nem volt olyan, amilyenre gondoltam, de így is megszereztük a három pontot. Szeretném megköszönni a vezetőségnek az egész éves munkájukat, amit elkövettek a csapatért, az nem volt semmi! Ezúton szeretnék minden sportbarátnak kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni és sérülésmentes felkészülést!