Hazai pályán tizenegy pontos vereséget szenvedett a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 14. fordulójában. Hiába játszottak a találkozó döntő többségében jól Tóth Ádámék, az utolsó öt és fél percben nem tudtak a gyűrűbe találni, melyet könyörtelenül megbüntetett a Sopron.

Egyik csapat sem tudott legerősebb összeállításában pályára lépni, hiszen hazai oldalon Garamvölgyi és Gáspár továbbra sem volt bevethető, míg a vendégeknél Tavarius Shine nem állt rendelkezésre. A debreceniek jól kezdték a mérkőzést, hiába hagytak ki öt büntetőt is, 8 pontot előnynél jött az első szünet. A második etapban a vendégek visszajöttek a meccsbe és 51–52-es állásnál jött a félidő. A harmadik harmadban is fej fej mellett haladtak a csapatok, az utolsó felvonásban azonban csupán hat pontot szerzett a DEAC, így a Sopron nyerte a meccset 89–78–ra.

David Dedek | Forrás: Napló-archív

Az összecsapást követő sajtótájékoztatón David Dedek, a DEAC vezetőedzője szokásához híven elsőként a szurkolóknak köszönte meg a biztatást, aztán áttért a meccsre.

– Az első negyedben kiválóan játszottunk, jól védekeztünk, a másodikban viszont borzasztóan. Harminchat pontot dobott az ellenfelünk, egyszerűen képtelenek voltunk megállítani őket.

A Sopron számára ez egy fontos periódus volt a mérkőzésen, hiszen ekkor jöttek vissza a meccsbe. A nagy szünet után remekül dobtak, a hármasaikat nagyon jó százalékkal értékesítették. A másik oldalon mi viszont elhibáztuk néhány próbálkozásunkat, ami végül a győzelmünkbe került. Ez volt az utolsó idei találkozónk, úgyhogy szeretnék boldog új évet kívánni mindenkinek! Sajnos nem tudtuk megajándékozni a közönségünket az ünnep alkalmából, de mindent megteszünk, hogy 2023-ban az első alkalommal bepótoljuk ezt – hangsúlyozta a szlovén szakember.

A játékosok közül a 12 pontig, 5 lepattanóig és 4 gólpasszig jutó Tóth Ádám szólalt meg. – Nem szeretnék most szakmázni, a legfontosabb, hogy én is köszönöm a szurkolóinknak a buzdítást és boldog új évet kívánok a csapattársaim és a szakmai stáb nevében mindenkinek! Van még 12 meccsünk az alapszakaszban, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Foglalkozhatnánk azzal, hogy mennyi problémánk adódott az utóbbi 2 hónapban, de ezeket most félre kell tenni.

Az előző két meccsünkön láttam olyan jeleket, amik alapján azt mondhatom, bárkit meg tudunk verni. Össze fog ez állni és megvalósítjuk azt amiért dolgozunk

– fogalmazott a DEAC centere.

A Debreceni Egyetem gárdája legközelebb jövő héten szombaton lép pályára az alapszakasz 15. fordulójában, akkor a Nyíregyháza vendége lesz a csapat.

Bakos Attila