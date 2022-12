Tévés mérkőzés, a diósgyőri keleti rangadó várt karácsony után a DEAC jégkorongozóira az Erste Ligában kedden este. A házigazdák 43 pontjukkal a harmadik, a debreceniek 36 egységgel a hatodik pozíciót foglalták el a tabellán a meccs előtt – számolt be a klub honlapja.

Gyors gólváltással indult a találkozó, egy perc után betalált a DVTK Jegesmedvék, Ilvessuo lövését nem láthatta Hetényi, és beakadt a hálóba a korong. Válaszul egy kiállítást követően Zalamai passzát Jan Dalecky lőtte fel a felső kapuvas alá! Sajnos, 02:42-nél megint megszerezte a vezetést a házigazda, Miskolczi pattintotta a kapu mögül Hetényire a pakkot, akiről becsorgott a kapuba a játékszer. Nem sokkal később Novotny lövését védte spárgázva Voris, majd ugyanő próbálkozott, a korongja a “lepkésben” halt el. Nagy volt a tempó és keveset állt a játék az első harmadban, tűz alatt tartották a hazai kaput György József fiai, azonban a hálóőr többször is jól védett. Az utolsó percekben akár 3-4 gólt is szerezhetett volna a DEAC, de minden helyzet kimaradt.

A második etap kezdetén Hetényi Zolinak akadt több dolga, a hazai gárda a kapuvasat is eltalálta, azaz megnyomta a meccs ezen szakaszát a Diósgyőr. A játékrész közepén állt a játék, ugyanis a miskolci jég egy hosszanti csíkban felszakadt, ezért némi vízzel és jégkásával meg kellett reparálni. Végül a csapatokat beküldték az öltözőbe, várniuk kellett 20 percet. Ezt követően ismét megvizsgálták a játéktér kritikus pontját, és újabb 20 perces szünetet rendeltek el a játékvezetők. Hihetetlen közjáték! Hosszú pauza után folytatódhatott a meccs, a második harmad vége előtt 13 perccel indult újra az óra. Izacky veszélyeztetett az egyik oldalon, de a DVTK sem maradt adósa Hetényinek, vagyis ott folytatták a csapatok, ahol majdnem egy órája abbahagyták. A maratoni játékrész végül nem hozott gólt.

Nagy elánnal vetették bele magunkat a debreceni srácok a küzdelembe az utolsó 20 percben, kétszer is kevéssel vétették el a kaput. Szűk négy perce ment a játék, amikor Dalecky háttal ütközött a kapussal, rögtön ketten is rárontottak és indult a bunyó. A DEAC-os 4 percet kapott, Ilvessuo és Vass 2-2 percet. Nyolc minutum volt hátra, amikor Smirnov és Izacky sem tudta a kapu torkából a hálóba továbbítani a pakkot! Szinte rögtön ezután a DVTK-nak akadt nagy lehetősége, ám tisztáztak a védők. 53:51-nél Smirnov passzából Jakub Izacky lőtt óriási gólt a kapuvas segítségével! Mondani sem kell, az amúgy is maratoni meccs hosszabbítást hozott.

Három a három ellen folytatták a mezőnyben a csapatok, és egy perc múlva Izacky hagyott ki egy óriási ziccert: Voris védett nagyot. Aktívabb volt a Debrecen, de ez ilyenkor nem sokat jelent már. Spirko löketét is hárította a miskolci kapus, nem volt jó a vendég helyzetkihasználás. 79 másodperccel a vége előtt Kulesov lövésénél kellett a helyén lennie Hetényi Zoltánnak. Nem esett gól, így aztán jöhetett a büntető párbaj, melyet 2-0-ra megnyert a házigazda, így 3–2-es miskolci sikerrel ért véget a mérkőzés.

A tények Erste Liga, alapszakasz DVTK Jegesmedvék–DEAC 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 0–0, 1–0) – szétlövéssel Gól: Ilvessuo, Miskolczi, illetve Daleczky, Izacky

MTI