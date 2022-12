A Civil a pályán rovatunkban közismert emberek sporthoz való viszonyát mutatjuk be. Ezúttal egy olyan hölgyet faggattunk, akinek „papírja van” a szépségéről, ugyanis Szabó Orsit előbb megnyerte a Hajdúság szépe versenyt, majd egy országos megmérettetés, a Tündérszépek 2021 királynőjévé választották. A 25 esztendős debreceni ifjú nő diplomás közgazdász és marketinges, s utóbbi szakmában dolgozik.

Mikorra datálódik az első kapcsolódási pontod a rendszeres mozgással, a sporttal?

Már kicsi koromban kipróbáltam nagyon sok mindent, például mazsoretteztem és népi táncoltam. Emellett egy évig szertornáztam, bár a gerendán nagyon féltem, hogy leesek, viszont talajon egész tehetségesnek bizonyultam. Általános iskolában kézilabdáztam pár évet, jól használtam ki a gyorsaságom, és a lövéseimmel sem volt gond. Ezután jött négy év modern tánc, majd következett a nagy szerelem, az akrobatikus rock and roll. A sport ezen válfaját nyolcévesen kezdtem és egészen 24 éves koromig űztem.

Mivel tudnád meggyőzni azokat, akik szerint a tánc nem sport?

Javaslom, hogy próbálják ki! Az akrobatikus rock and roll egy rendkívül feszes tánc, erőt és dinamikát kell sugároznunk a produkciók alatt. Egy-egy koreográfia 1,5-2 perc, de olyan, mint egy intenzív kordióedzés. Ráadásul az akrobatikus rockiban vannak olyan gyakorlatok a formációban, amikor a társunkat, azaz egy 50-55 kilós lányt kell dobálni, ami még plusz igénybevételt jelent. S ha mindez nem lenne elég bizonyítéknak, akkor a hivatalos verzió szerint az akrobatikus rock and roll egy olyan táncsport, melynek versenyrendszerét hazánkban a Magyar Táncsport Szakszövetség, nemzetközi szinten a World Rock'n'Roll Confederation felügyeli. Az akrobatikus rock and roll a nem olimpiai sportágak népes táborához tartozik, s a legrangosabb seregszemléje a Világjátékok.

Milyen gyakorisággal jártál edzésekre?

A Kenguru Tánc Sportegyesület színeiben szerepeltem, s amikor versenyszezon volt, akkor heti háromszor gyakoroltunk, emellett rendszeresen eljártam futni is a megfelelő kardió miatt.

Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb, amit a táncosok között elértél?

Magyar bajnokságon felnőtt kis formáció kategóriában negyedik helyezést értünk el, ami nagyon értékes volt, hiszen ebben a kategóriában mindig a fővárosiak vitték a prímet, mindig övéké volt a dobogó, s mi a legjobb vidéki csapatnak számítottunk.

Miért ért véget a táncos karriered?

Belefásultam abba, hogy mindig ugyanazokat a helyezéseket érjük el, s nem tudunk feljebb kapaszkodni a ranglistán. Úgy éreztem, megrekedtem, ezért szerettem volna egyéni sportágban is kipróbálni magam. Egyébként ezt a döntésemet azóta már megbántam, ha tehetném, visszacsinálnám, és még ráhúznék egy-két évet a táncos karrieremre.

Volt valami, ami átvette a tánc helyét az életedben?

A konditermi edzések, például a saját testsúlyos TRX és a súlyzó rudas hot iron.