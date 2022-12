Az előzőhöz hasonlóan ezen a hétvégén is dupla hazai mérkőzést “dobott” a gép a DEAC jégkorongcsapatának az Erste Liga alapszakaszában. Egy hete jól sült el a dolog, hiszen a múlt pénteken a Dunaújvárosi Acélbikák véreztek el a debreceni jégen (3–2), majd a FEHA19 adta meg magát 5–3-ra. December első meccsét a Csíkszereda ellen vívta a DEAC a Debreceni Jégcsarnokban – számolt ke a klub honlapja.

A megsérült Hetényi Zoltánt az utóbbi meccseken kiválóan helyettesítő, vélhetően egészséges önbizalommal pályára lépő Gönczi Lajossal a kapuban kezdtük a találkozót. A kezdeti percek jó iramban, nem sok tapogatózással teltek el, slágermeccshez méltóan. Az elején gólt ugyan nem, de egy két percet érő gáncsolást láthattunk, 07:18-nál Novotnyt küldték ki a hazaiaktól. Öt perccel később megszerezte a vezetés a Csíkszereda, Péter Balázs passzát Részegh Tamás váltotta gólra. 14:13-nál Smirnov is kiült a házigazdáknál kettő percre, de ezzel egy időben a másik oldalon Clarke is, mindketten durva játékért. Paprikás volt a hangulat, és a harmad csíki vezetéssel ért véget.

A második játékrész még rosszabbul folytatódott, mint az első. 22:10-et mutatott az óra, amikor Rokaly gólt ütött a DEAC-nak, másfél perc múlva pedig beverte a harmadikat is a Csíkszereda. Ekkor Sofron István volt a gólszerző. 26:08-nál Dominik Novotny, szépített, majd Mihalik András újabb gólt vágott. Felpörgött a cívisvárosi alakulat, persze a vendégek is tartották állásaikat.

A harmadik harmadban kettős emberhátrányba kerültünk, de hősiesen kibekkeltük. Azonban továbbra is hátrányban voltunk – Sosunov és Molnár tette rosszul a dolgát. Válaszul a Csík is elvesztett egy embert, Fodor személyében. 58 perc telt el, amikor időt kértünk, és levittük a kapust, erre válaszul lement a csíki hálóőr is. György József gárdája igyekezett, de nem tudott egyenlíteni, maradt a 3–2 a csíkiek javára. Folytatás vasárnap fél hétkor a FEHA19 ellen a Debreceni Jégcsarnokban.