Rövid Attila Kristóf 2017-ben kezdett gokartozni, ekkor Máriapócson egy amatőr bajnokságon érezte először, hogy autóversenyzéssel szeretne foglalkozni a jövőben. Ebben az időben még kisebb kategóriákban szerepelt, majd évről évre feljebb lépett a ranglétrán. 2020-ban az Országos Bajnokságon indult a tehetséges sportoló, amikor negyedik helyen végzett junior kategóriában. Tavaly már profi szinten szerepelt, szintén junior kategóriában. Ugyanekkor csapatot is váltott az ifjú titán, és pontazonossággal a harmadik helyen fejezte be a szezont. A debreceni autóversenyző a HAON-nak elmondta, a balszerencsés esetek ellenére sikeresen értékeli az idei szezont. – 2022-ben kategóriát váltottam, így már a senior géposztály csoportban versenyzek, ahol felnőttek is szerepelhetnek. Sok szerencsétlen eset nehezítette a szezonkezdetet, például olyan is történt, hogy a lánc elszakadt a járművön. Ezek mellett nem találtuk a megfelelő beállításainkat sem.

A második fordulóban sikerült a hibákat orvosolni, s a szerencse is mellénk szegődött. A Magyar Sportbajnokságot megnyertem, minden mellettem állt azon a megmérettetésen.

Ilyen nehezítő körülmények között mindenképpen sikeresnek ítélem meg a mögöttem álló évet – mondta a cívisvárosi sportoló.

Forrás: Rövid Attila-archív

Gyerekkori szerelem

Viszonylag ritka, amikor valaki egészen fiatalon az autósport mellett teszi le voksát, hiszen sokakat ekkor még a futball, és a labdajátékok kötnek le, de Rövid Attila esetében ez másképpen alakult. – Másfél éves voltam, amikor édesapám beleültetett egy elektromos autóba, melybe akkor még a lábam is alig ért le, de a szüleim látták rajtam, hogy mondhatni otthonosan mozogtam a járműben. 6 éves koromban szintén tőle kaptam az első komolyabbnak nevezhető járgányt, amellyel kezdetben kisebb pályákon gyakoroltam. Látszott rajtam, hogy érdekel ez az egész, s élveztem is a sebességet. Végül is igazuk lett, hiszen a mai napig is ez teszi ki a mindennapjaimat – nyilatkozta a pilóta, aki hozzátette: fokozatosan szeretne fejlődni, de céljai közt szerepel, hogy minél nagyobb kategóriában versenyezni.

Nem csupán gokartban halmozna sikert sikerre, hanem a jövőben kipróbálná magát akár WTCR-kategóriában is.

Forrás: Rövid Attila-archív

Példaképek

Bármilyen autósportról legyen szó, megkerülhetetlen a kérdés, hogy a jelenlegi és korábbi Forma–1-es mezőnyből ki, vagy kik voltak a legnagyobb hatással a karrierjére. – Ayrton Sennáról csak tisztelettel tudok beszélni, hiszen ahogyan ő versenyzett úgy senki más. Nyilvánvalóan nem éltem még akkor, így csak korábbi felvételekről ismerhettem meg, de olyannyira megfogott a stílusa, hogy őt nevezném példaképemnek.

A jelenlegi mezőnyből pedig Sebastian Vettel volt az a pilóta, akire kedvencemként tekintettem. Rendkívül inspiráló az ő karrierje is, hiszen sokszoros világbajnokról beszélünk, ráadásul akkoriban egyeduralkodó volt a versenyzők között.

A pályán belül és kívül is példamutató lehet mindenki számára – zárta gondolatait Rövid Attila, majd hangsúlyozta: ha minden összejön és a kellő szerencse is mellé áll, akkor egy napon ő is tagja szeretne lenni a Forma–1-es mezőnynek.

Orosz Krisztofer