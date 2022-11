A díjat a szövetség 1964 óta minden évben odaítéli az adott év legeredményesebb versenyzőinek. Az elismerések köre az évek során bővült, legutóbb 2019-ben egészült ki az év áttörése kategóriával, amelyet azok az atléták kapnak, akik a szezon során karrierjük átütő sikerét érték el - számolt be róla az Origo.

Az év női atlétája Kozák Luca lett, aki a nyári Európa-bajnokságon 100 méteres gátfutásban ezüstérmet nyert, ráadásul az elődöntőben és a döntőben is 12.69 másodperces magyar csúccsal zárt. Az európai ranglista 5. helyezettje emellett fedett pályán 60 m gáton is tovább javította az előtte szintén saját maga által tartott országos csúcsot (7.92). Edzője Suba László, egyesülete a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola - írja az atletika.hu.

Az év áttörése kategória díjazottja a debreceni rúdugró Klekner Hanga, aki 2022-ben szabadtéren 20, fedett pályán 22 centimétert fejlődött. Egyéni csúcsa immáron 4,45 méter, amit az országos bajnokságon ugrott, emellett kijutott a felnőtt Eb-re is. Edzője Szabóné Molnár Krisztina, egyesülete a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola.

– A magyar atlétika 2022-ben ismét bizonyított. Fontos év volt, mert részben az elmúlt években tapasztalt nem várt szituációk miatt a közelmúlt szezonjai nem úgy sikerültek, mint ahogyan szerettük volna, különös tekintettel a tokiói olimpiára. Ebből a nehéz helyzetből azonban idén nem csak hogy felálltunk, de még szintet is léptünk. Ennek két vezető alakja Kozák Luca és Halász Bence voltak, akik, ahol elindultak, ott maradandót alkottak. Kiemelkedik az összes versenyük közül a müncheni Európa-bajnokság, ahol mindketten éremmel zártak. A két kiemelt versenyzőnkön kívül a többiek is fantasztikus munkát végeztek, senki nem vallott szégyent és komoly tapasztalatokat szereztek a nemzetközi mezőnyben. Madarász Viktória, Szilágyi Réka, Gyurátz Réka és a váltók számára is kiemelkedően sikerült a 2022-es év. De nem csak ők, hanem mindenki más is tudása legjavát adta. Mindenki felmérte és tudja, hogy a jövő évi budapesti világbajnoksággal micsoda lehetőség kapujában áll a magyar atlétika – mondta Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.

