Régen látott bravúrt próbált megismételni a DVSC, a piros-fehérek legutóbb 2019 augusztusában nyertek meg sorozatban három élvonalbeli bajnokit, akkor a Kisvárdát (4–1), a Zalaegerszeget (3–2) és a Budapest Honvédot (3–2) fektette két vállra a Debrecen.

Szrdjan Blagojevics vezetőedző a Puskás Akadémia elleni szombati idegenbeli előtt ismét kevert egyet a lapokon: a Vasas elleni győztes meccsen csereként lendületet adó Bódi Ádám, Baráth Péter, Bevárdi Zsombor és Dorian Babunszki, valamint a győztes gólt szerző Sós Bence kezdőként futott ki a gyepre. Emiatt Varga József, Szécsi Márk, Alekszandrosz Kiziridisz a kispadon kapott helyet, Kusnyír Erik és a legutóbb combsérülést szenvedett Bárány Donát pedig ott sem.

Ezúttal is több száz Loki-drukker kísérte el a Vasutast, hazai pályát teremtve Dzsudzsák Balázsék számára. Megyeri Balázst már a középkezdés után szinte azonnal tesztelték a hazaiak, melyre a hatodik percben érkezett a hajdúsági válasz: de a csapatkapitány Dzsudzsák föléollózott. Az első komoly lehetőség a hazaiak előtt adódott, előbb Megyeri védett, majd a szöglet után a kapufa mentette meg a góltól a hajdúságiakat. Utóbbi eset előtt Meldin Dreskovics és Spandler Csaba fejelt össze, mely után mindkét kemény kötésű védő a földre zuhant, és ápolni is kellett őket, majd egy-egy csinos turbánnal a fejükön folytatták a meccset.

A saját térfelére szorult a DVSC, a labdavesztések és technikai hibák miatt egyre több veszély alakult ki a vendégkapu előtt. A 18. percben góllá is érett a hazaiak mezőnyfölénye: egy baloldali szögletet követően Batik Bence fejelt a debreceni hálóba Dreskovics mellől. 1–0.

Egyre inkább dominált a Puskás, csak Megyeri bravúrja, majd a szerencse mentette meg ismét a második góltól a halovány Lokomotívot. A hazai fölényt mutatta, hogy a 23. percben már a hatodik szögletet végezték el Hornyák Zsolt tanítványai. A félidő derekán végre életjelet adott magáról a DVSC, de Sós Bence beadásánál a hazai védő megelőzte Babunszkit. Kicsivel később az előrehúzódó Ferenczi János egyenlíthetett volna, de lövése után a hazai szurkolók valószínűleg nevetésben, míg a vendégek átkozódásban törtek ki.

Időnként egészen megdöbbentő hibákat vétettek a piros-fehérek, láthatólag Szrdjan Blagojevics sem értette, hogy tudtak ennyire gyengén futballozni tanítványai… És tessék, milyen a futball, a játék képe alapján a semmiből egyenlített a Loki: hosszú idő után az egyetlen épkézláb vendégtámadást követően Dzsudzsák Balázs lőtte ki 20-ról a bal alsót Sós Bence passzából, majd következhetett a Loki-tábor előtt a már szokásos Dzsudzsi-gólöröm! 1–1!

A szünet előtt egy újabb Megyeri-bravúr kellett, hogy döntetlennél vonuljanak pihenőre a csapatok. Némileg meglepő módon cserék nélkül folytatódott a mérkőzés. Sokat nem változott a játék képe fordulás után sem, a Puskásnál volt a labda, a Loki meg leginkább nyomozta. Szrdjan Blagojevics a 63. percig bírta türelemmel csapata produkcióját, és kettős cserére szánta el magát: Bódi és Baráth helyére Varga József, valamint Szécsi Márk érkezett. Utóbbi villant is pár perccel később, de ballábas lövése célt tévesztett.

Nem úgy tűnt, hogy a cseréktől jobb lett a csapat, Varga József – faviccel élve – többször is hajmeresztő passzokkal borzolta a Loki-szurkolók idegeit. Sós Bence nagy taps közepette elhagyta a pályát, a középpályást a görög Alekszandrosz Kiziridisz váltotta a 79. minutumban. Az utolsó debreceni változtatás alkalmával Dzsudzsák Balázs és Bévárdi Zsombor kapott idő előtt pihenőt, helyükre a montenegrói Dusan Lagator és a másik hellén, Jorgosz Neofitidisz érkezett stabilizálni a cívisvárosiak játékát. A végére teljesen átadta a területet a Loki, csak a vendégtérfélen pattogott a labda. Nem is sikerült megúszni a nyomát, a rendes játékidő vége előtt egy perccel ismét Batik vette be a piros-fehérek kapuját, ismét fejes után. 2–1.

Több gól már nem esett, így szomorúan búcsúztatta az idényt a DVSC.

MSZ