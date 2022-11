Nem áll le a Vasutas, egy mintaszerű támadást végén Ferenczi János tekert balról középre, és a berobbanó Szécsi Márk hat méterről estében a hosszúba csúsztatott. 0–2.

Nagyon nyugodtan és okosan játszott a Debrecen, míg a hazaiakat láthatólag megfogta a két gól. A cívisvárosiak türelmesen passzolgattak, amikor pedig úgy hozta a helyzet, villámgyors akciókkal teremtettek zavart az angyalföldiek soraiban. A 25. minutumban egy újabb nagyszerű támadás után ott lehetett volna harmadik hajdúsági találat is, de Bódi Ádám és Dzsudzsák egymást zavarták a befejezésnél. Hátránya tudatában a Vasas igyekezett átvenni a találkozó irányítását, a félidő derekán át is tevődött a játék a fehér mezes vendégek térfelére. Lehetőségekig is eljutottak a fővárosiak, ám a befejezések elkerülték a debreceni kaput. A 38. percben aztán már harmadjára táncolt a labda az angyalföldiek kapujában: Dzsudzsák ívelt be szögletet jobbról, a lepattanót Olekszandr Romancsuk lőtte kapura, ekkor még Jova bravúrral védett, ám a lecsurgó játékszert Dorian Babunszki közelről bepasszolta. 0–3.

Kondás Elemér kettős cserével fejezte ki elégedetlenségét fiai teljesítménye kapcsán, Szrdjan Blagojevics érthetően nem változtatott a szünetben.

Harapósabban is jött ki a Vasas az öltözőből, Megyerinek már az első percben védenie kellett, de jól zárta a szöget Holender előtt. Kiszabadult a kezdeti nyomás alól a Loki, Manrique jobb lábas lövését ölelte magához Jova. Kettőt cserélt a Debrecen is: Bárány Donát és Bévárdi Zsombor érkezett Babunszki, illetve Kusnyír Erik helyére. Nem sokkal később a görcsöt kapó, addig jól játszó Romancsukot Lagator váltotta a 67. percben.

Rá is fért a frissítés a vendégekre, mert fordulás után már jóval kiegyenlítettebb volt a játék képe, természetesen ebbe jócskán belejátszott, hogy a cívisvárosiak már nem forszírozták annyira a támadójátékot. A hajrában Sós Bence és Horváth Krisztofer is lehetőséghez jutott, Dzsudzsák és Bódi kapott pihenőt. Bárány és Horváth is gólt szerezhetett volna,

de az eredmény már nem változott, 3–0-ra nyert a DVSC, teljesen megérdemelten.

A Loki legközelebb a Mezőkövesdet fogadja szerdán 18 órától.

MSZ