A debreceni Velopark első cyclocross versenye zajlott vasárnap, amit a DKSI és a Debreceni Sportcentrum közösen szervezett. A város kerékpársportjának életében mérföldkő jelentőségű volt a viadal, a megnyitón ezt emelte ki Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere is.

A HAON is kilátogatott a helyszínre, ahol hideg és köd fogadta a versenyzőket, azonban a kerékpárosok, az edzők és a szülők teljesen otthonosan mozogtak ezen körülmények között is. A DKSI elnöke, Nagy Zoltán is úgy vélekedett, hogy ilyen az igazi cyclocrossos időjárás.

– Nagyon örülünk neki, hogy sok bringás jött el az ország minden csücskéből, azt mondhatjuk, hogy ez egy kerékpáros ünnep volt.

Maga a pálya ebben a szakágban versenyen most debütált, amihez a talaj is ideális volt: sáros, de nem fagyott, és szerencsére az eső sem esett. Minden adott volt egy remek megmérettetéshez. Az ide érkező versenyzők közül többen is kiemelték, hogy ez az ország legjobb pályája – fogalmazott a szakember, akinek bőven akadt dolga, hiszen a szervezői tevékenységei mellett a klub versenyzőit is szemmel tartotta.